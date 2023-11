ALLERTA METEO in Campania, tornano i temporali tra vento e grandine: da quando

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 12 di domani, martedì 21 novembre, alle 12 di dopodomani, mercoledì 22 novembre. L’allerta riguarda tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Allerta meteo in Campania il 21 e 22 novembre

Per ben 24 ore, dunque, si prevedono precipitazioni repentine, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere improvvisi, intensi e a rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli.

“Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture mobili e temporanee nonché del verde pubblico” – si legge nella nota della Protezione Civile.

Si apre, dunque, una nuova fase di maltempo che, stando alle previsioni meteo, potrebbe accompagnarci per tutta la settimana, intervallata soltanto da brevi schiarite. Intanto, si avvertono già gli effetti del crollo termico: soprattutto nel fine settimana le masse di aria gelida provenienti dalla Polonia hanno portato ad un abbassamento delle temperature fino a 6 gradi. Un quadro tipicamente invernale che potrebbe persino peggiorare nei prossimi giorni. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.