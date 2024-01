Malore improvviso, addio Tony Molà: il tecnico di Radio Marte è morto a 47 anni

Lutto a Napoli e nel mondo radiofonico per la scomparsa di Antonio Molaro, per tutti Tony Molà, tecnico del suono di Radio Marte, morto a soli 47 anni.

“Sono ore molto difficili per tutto il gruppo di Radio Marte. Oggi è venuto a mancare improvvisamente il nostro tecnico ma soprattutto un amico, Antonio Molaro, per tutti Tony Molà. Siamo affranti per questo strappo così doloroso. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Tony, sua moglie Sonia e i suoi figli” – è il messaggio apparso ieri sui social di Radio Marte.

Pare che il 47enne sia stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo. Anche Gianni Simioli ha annunciato la tragica notizia via social: “A quante altre persone belle e così vicine a me dovrò dire addio? Ciao Tony. Ti devo tanto, tu sai perché”.

In tanti sui social hanno voluto ricordare l’amico e collega scomparso prematuramente, come Vincenzo che ha scritto: “Per i radiofonici e gli ascoltatori Tony è un vero pilastro di Radio Marte ma in realtà è qualcosa di molto di più. Tony rappresenta quella che si può definire la straordinaria grandezza di una persona perbene perché in un mondaccio come questo, fatto di tinte sbiadite che tediano di continuo mente ed anima, persone come lui sono un faro indispensabile per continuare a pensare che essere una persona perbene possa continuare ad essere il tuo mantra di vita”.

“Che dispiacere, caro fratellone mio. Quante ore di diretta abbiamo condiviso, quante trasmissioni e quante risate. Sei sempre stato un amico leale e un collega affidabile. Mi vengono in mente mille episodi, tante battute, i nostri racconti di vita. Mi sembra impossibile. Non è giusto. Mi mancherai moltissimo“ – si legge nel post di un collega.