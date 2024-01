Ferrovie dello Stato assume a Napoli con contratto indeterminato: posizioni e requisiti

Lavoro – Il Gruppo Ferrovie dello Stato assume nuove risorse a Napoli e in tutta Italia: di seguito le posizioni aperte, i requisiti richiesti e la guida su come candidarsi per partecipare alle selezioni.

Lavoro, Ferrovie Stato assume a Napoli e in tutta Italia: requisiti

Per la sede partenopea, l’azienda è alla ricerca innanzitutto di medici specialisti in Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Igiene e Medicina Preventiva. I candidati scelti dovranno accertare l’idoneità psico-fisica dei lavoratori oltre a programmare ed eseguire le attività di pertinenza del medico competente.

Tra i requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Legale, Medicina del Lavoro, Igiene e Medicina Preventiva; conoscenze mediche, biologiche e normative degli ambiti di riferimento; conoscenza della lingua inglese.

I candidati selezionati saranno impiegati nella struttura Direzione Sanità per la sede di Napoli ma anche di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. L’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato, le selezioni sono aperte fino al 10 febbraio 2024.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca anche di ingegneri da inserire presso l’Italferr, la prima società di ingegneria d’Italia, per le sedi di Napoli, Ancona, Bari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Verona. La figura da inserire nel team è quella del Project Planner Engineer che, nella Direzione Operativa, svolgerà attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio a livello infrastrutturale e tecnologico.

Si richiede: Laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria Gestionale; pregressa esperienza di almeno 3 anni nel ruolo; conoscenza avanzata di strumenti e software di pianificazione; conoscenze nell’ambito del Project Management; conoscenza della normativa nazionale e internazionale; conoscenza della lingua inglese; disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. Per candidarsi c’è tempo fino al 7 febbraio 2024.

Per entrambe le offerte di lavoro basterà collegarsi alla sezione Lavora con Noi del sito ufficiale del Gruppo Ferrovie dello Stato, selezionare l’annuncio di proprio interesse, cliccare su “Candidati ora” oppure scegliere tra le opzioni “Candidati con Indeed” o “Candidati tramite Careerjet”.