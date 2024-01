Mengoni “Riparto in tour da Napoli. Sarà la mia prima volta al Maradona, non vedo l’ora”

Marco Mengoni, intervenuto al TG1, ha annunciato le date del suo nuovo tour, in partenza da giugno 2025 proprio dalla città di Napoli: il celebre cantautore si esibirà per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona, location d’eccezione per il concerto che darà il via ufficialmente all’evento canoro che attraverserà tutta Italia.

Marco Mengoni a Napoli: primo concerto allo stadio Maradona

“Ripartiamo in tour nel 2025 e sono molto contento di farlo il 26 giugno da Napoli. Ancora non ho fatto lo stadio Maradona quindi non vedo l’ora. Poi tornerò in Sicilia a chiudere il tour il 24 luglio. Non vedo l’ora” – ha detto l’artista presentando il tour Marco negli stadi 2025.

Queste le varie tappe già confermate oltre a quella partenopea: Stadio Olimpico di Roma (2 luglio); Stadio Dall’Ara di Bologna (5 luglio); Stadio Olimpico Grande Torino (9 luglio); Stadio San Siro di Milano (13 luglio); Stadio Euganeo di Padova (17 luglio); Stadio San Nicola di Bari (20 luglio); Stadio Franco Scoglio (24 luglio).

I biglietti saranno in vendita nei prossimi giorni su Live Nation secondo il seguente calendario: dalle 10 del 30 gennaio in prevendita Mastercard, dalle 11 del primo febbraio in prevendita e dalle 11 del 2 febbraio per la vendita generale. A partire dalle 11 di venerdì 2 febbraio saranno disponibili anche su TicketOne.

Attualmente Mengoni è alle prese con la 74esima edizione del Festival di Sanremo che stavolta lo vedrà nelle vesti di co-conduttore e non di concorrente. Il vincitore dello scorso anno, con la canzone Due Vite, quest’anno affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata di martedì 6 febbraio.

A tal proposito ha dichiarato: “Non sono più sereno rispetto allo scorso anno perché comunque vado a fare qualcosa che di solito non faccio, non vado per cantare. Mi cimento, sto studiando come fosse un esame all’università. Poi Sanremo è imprevedibile, lo si ama anche per questo”.