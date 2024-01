Napoli, colpito più volte al collo con una bottiglia di vetro rotta: 37enne in ospedale

Un grave episodio di violenza si sarebbe consumato questa notte a Napoli, in via Milano, dove un 27enne avrebbe aggredito brutalmente un 37enne incensurato, colpendolo più volte al collo con un coccio di bottiglia.

M.L., 27enne di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio italiano, servendosi di una bottiglia di vetro rotta avrebbe ripetutamente colpito la vittima, un 37enne incensurato nato in Pakistan ma residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, giunti sul posto, hanno arrestato il 27enne con l’accusa di tentato omicidio mentre il 37enne è stato trasportato all’ospedale Pellegrini. Per fortuna non è in pericolo di vita ed è stato dimesso dal nosocomio con 30 giorni di prognosi.

L’arrestato è stato trasferito in carcere. Il coccio affilato, rinvenuto ancora nelle disponibilità del 27enne, è stato sequestrato. Al momento non è stata ancora chiarita la causa scatenante dell’aggressione. Proseguono, dunque, le indagini per ricostruirne l’intera dinamica della vicenda.

Intanto, nella giornata di ieri, i carabinieri hanno portato a termine un’altra importante operazione, facendo finire in manette 5 soggetti, considerati membri del clan Di Lauro, che avrebbero obbligato il titolare di un bar a pagare pesanti cambiali, ritenendosi “proprietari” del suo locale. La vittima avrebbe corrisposto loro oltre 100 mila euro in contanti più rate mensili da 1000 euro ciascuna per raggiungere la cifra di 70 mila euro. Gli arrestati sono gravemente indiziati del delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso.