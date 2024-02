Chi è Pino D’Angiò: l’artista napoletano del tormentone anni ’80 al Festival di Sanremo

Si è esibito al Festival di Sanremo con i Bnkr 44 in occasione della serata dei duetti il cantautore napoletano Pino D’Angiò, divenuto celebre soprattutto per il tormentone Ma quale idea che ha proposto questa sera sul palco dell’Ariston, duettando con il gruppo in gara.

Chi è Pino D’Angiò: al Festival di Sanremo con Ma quale idea

Nato a Pompei (Napoli) nel 1952, Pino D’Angiò, pseudonimo di Giuseppe Chierchia, ha trascorso la sua infanzia negli Stati Uniti. Dopo aver svolto il servizio militare si iscrisse alla facoltà di Medicina all’Università degli Studi di Siena. Appassionato di musica ha raggiunto il successo soprattutto con il brano Ma quale idea che, pubblicata nel 1980, vendette 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 milioni di copie nel mondo.

Proprio con il suo tormentone si è esibito questa sera sul palco dell’Ariston, in occasione della serata delle cover, in compagnia dei Bnkr 44. Prima dell’esibizione, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha dichiarato: “Ho conosciuto questi ragazzi e sono rimasto basito dal fatto che sono di una bravura straordinaria. Oggi è più difficile emergere rispetto al passato”.

“Questa è la seconda volta che vengo a Sanremo. La prima sono svenuto facendo finta di svenire. Fecero l’errore di dirmi, prima dell’esibizione, che sarei stato eliminato. Volevo ritirarmi ma dissero che non era possibile. Dovevo andare lì a farmi massacrare. Chiamai mia madre per dirle ‘qualsiasi cosa vedi, non è vero’. Stavolta dopo 40 anni solo Amadeus in una vita intera si accorge che ho 3 successi mondiali”.

Ma quale idea: testo e significato della canzone

Ma quale idea è una canzone che affronta in modo umoristico l’innamoramento e le avances rivolte a qualcuno. Di seguito il testo:

L’ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente

Io mi sono avvicinato lei già non capiva niente

L’ho guardata m’ha guardato e mi sono scatenato

Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato

Le ho sparato un bacio in bocca uno di quelli che schiocca

Sulla pista indiavolata lì per lì l’ho strapazzata

L’ho lanciata riefferrata senza fiato l’ho lasciata!

Tre le braccia m’e cascata era cotta innamorata

Per i fianchi I’ho bloccata e ne ho fatto marmellata!

Oh yea

Si dice cosi no?

E poi

E poi

Che idea!

Ma quale idea?

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea!

Ma quale idea?

E’ maliziosa ma sapra tenere a bada un superbullo buffo come te

E poi che avresti di speciale che in un altro no non c’è!

Che idea!

Ma quale idea

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea!

Ma quale idea?

Attento lei lunga la sa!

Lei ti farà girare in tondo senza avere mai

Le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai!

M’è venuta una pensata

Nella tana l’ho portata

Le ho versato un’aranciata lei s’è fatta una risata

Al mio whisky si è aggrappata e cinque litri s’è scolata

Mi sembrava bell’è andata m’ha baciato I’ho baciata

Ad un tratto l’ho agganciata dalle braccia m’è sgusciata

M’ha guardato l’ho guardata I’ho bloccata accarezzata

Sul visino suo di fata ma sembrava una patata!

L’ho acchiappata I’ho frullata e ne ho fatto una frittata!

Oh yea

Si dice cosi no?

E poi

Che idea!

Ma quale idea?

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea!

Ma quale idea?

E’ maliziosa ma saprà tenere a bada un superbullo buffo come te

E poi che avresti di speciale che in un altro no non c’è!

Che idea!

Ma quale idea

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea!

Ma quale idea?

Attento lei lunga la sa!

Lei ti farà girare in tondo senza avere mai

Le cose che pretendi e in fondo scusa in cambio tu che dai!

Che idea!

Ma quale idea?

Balla

Beh, balla

Balla

Che idea!

Che idea!

Che idea!

Ma quale idea?

Balla

Balla (ma quale idea?)

Che idea!

Ma quale idea?

Non vedi che lei non ci stà

Balla

Balla

Che idea!