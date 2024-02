L’Ariston acclama Geolier e Angelina: il pubblico esulta quando Amedeus dice i loro nomi

È appena iniziata la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, e il pubblico ha già mostrato il suo caloroso affetto a Geolier, Angelina e altri cantanti in gara: alla lettura dei loro nomi, da parte di Amadeus, per ricordare i codici del televoto, l’Ariston ha esultato gioiosamente.

Sanremo, il pubblico esulta per Geolier e Angelina

A inizio trasmissione, il direttore artistico Amadeus ha letto i nomi di tutti i concorrenti in gara con i rispettivi codici, per consentire agli spettatori di votare i loro artisti preferiti. In molti hanno applaudito con gioia quando il conduttore ha nominato Geolier, Angelina, Negramaro e Bigmama.

Questa sera Geolier si esibirà sul palco dell’Ariston in compagnia di Gigi D’Alessio, Luché e Gue Pequeno mentre Angelina presenterà un brano del suo papà, Mango, con il Quartetto d’Archi dell’Orchestra di Roma. I due arriveranno sul palco in rapida successione, al 15esimo e 16esimo posto. Come loro, tutti i 30 big in gara saranno affiancati da altri artisti che arricchiranno la loro performance.

Dopo Marco Mengoni, Giorgia e Teresa Mannino, ad affiancare Amadeus per tutta la durata della trasmissione sarà Lorella Cuccarini. Domani è previsto il gran finale con la proclamazione del vincitore di questa 74esima edizione della kermesse canora più importante d’Italia.