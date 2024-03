Massacra di pugni e schiaffi moglie e figlia 13enne nel Napoletano: entrambe in ospedale

Ancora un caso di violenza domestica si è verificato questa volta a Villaricca, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato arrestato dopo aver brutalmente picchiato sua moglie e la figlia 13enne ferendole gravemente.

Violenza a Villaricca contro moglie e figlia: arrestato

L’aggressione si sarebbe consumata nella tarda serata di ieri quando l’uomo, di 39 anni, dopo aver alzato la voce sarebbe passato alle mani. Avrebbe, così, iniziato a colpire con pugni e schiaffi sia la moglie che la figlia di 13 anni, inerme davanti alla rabbia inaudita del papà.

Le grida disperate delle vittime, gli insulti e le minacce di quel marito e padre, hanno oltrepassato i confini dell’appartamento, spingendo qualche vicino ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri delle stazioni di Villaricca e Mugnano che, raggiunta l’abitazione, hanno arrestato il 39enne che ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Mamma e figlia sono state, invece, portate in ospedale. Secondo i medici entrambe guariranno entro 30 giorni, in particolare la moglie ha subito anche la frattura di una costola. Stando a quanto emerso, si tratterebbe di uno degli episodi più gravi di una storia fatta di botte e vessazioni continue. Anche la 13enne avrebbe assistito per anni, fin da bambina, alle violenze subite dalla madre, mai denunciate dalla donna.

Soltanto poche settimane fa, a Qualiano, era stato un altro padre a scagliarsi contro la moglie e i loro figli. Arrampicandosi dal terrazzo dell’appartamento dove erano rinchiusi i suoi familiari, aveva più volte minacciato di “tagliare a pezzi” la moglie e rinchiudere i resti in una valigia. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno portato via l’uomo, liberando la donna e i suoi figli, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minaccia al pubblico ufficiale.