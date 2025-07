Tra i siti più suggestivi in assoluto – sorto proprio nella zona in cui nel lontano 1839 veniva inaugurato il primo tratto ferroviario d’Italia seguito dalla costruzione dell’unico Opificio di Locomotive dell’epoca – il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa racchiude in sé così tanti angoli da scoprire e dimensioni da esplorare da non poter essere vissuto a pieno in una sola visita.

La collezione custodita all’interno del polo museale così come l’ampia gamma di servizi offerti, spingono i visitatori di Pietrarsa ad approfondire non solo l’aspetto culturale del sito ma anche ad arricchire la propria esperienza prendendo parte agli svariati eventi che si svolgono all’interno della splendida location, senza dimenticare di ritagliarsi momenti di svago e relax godendo di un panorama mozzafiato, tra mare e Vesuvio.

È proprio per venire incontro alle esigenze dei visitatori che nasce la Pietrarsa Card: una forma di abbonamento della durata annuale che consente ai possessori di accedere illimitatamente al sito, godendo di una serie di privilegi e promozioni speciali.

Pietrarsa Card Adulti

Pietrarsa Card, l’abbonamento al Museo

La card dà diritto ad ingressi illimitati al Museo e alle mostre temporanee organizzate al suo interno, eccetto quelle espressamente escluse dalla promozione. Per rendere l’esperienza del visitatore ancor più piacevole, l’abbonamento consente anche l’ingresso ridotto per un solo accompagnatore.

Sarà possibile godere di una riduzione sul prezzo del biglietto anche per prendere parte ad alcuni eventi culturali ed artistici organizzati a Pietrarsa, oltre ad usufruire di riduzioni sui servizi extra quali visite guidate, viaggio virtuale e trenino Bayardino. Esibendo il proprio abbonamento sarà possibile anche ottenere uno sconto del 10% sugli acquisti effettuati al Bookshop del Museo (applicabile su libri e brochure in vendita). Promozioni, dunque, attive non solo sul fronte culturale ma che abbracciano anche la dimensione dell’intrattenimento e della cultura. Inoltre, tali agevolazioni vengono declinate in base alle singole esigenze dell’individuo dando vita a diverse tipologie di abbonamento

Pietrarsa Card Senior

Di seguito i differenti tipi di card disponibili con i relativi costi:

Card Adulti dai 18 ai 64 anni, 20 euro;

dai 18 ai 64 anni, 20 euro; Card Giovani dai 6 ai 18 anni non compiuti, 10 euro;

dai 6 ai 18 anni non compiuti, 10 euro; Card Senior dai 65 anni in su, 10 euro;

dai 65 anni in su, 10 euro; Card Università per studenti universitari fino ai 26 anni non compiuti con esibizione di un tesserino universitario, 10 euro;

per studenti universitari fino ai 26 anni non compiuti con esibizione di un tesserino universitario, 10 euro; Card Famiglia per nuclei familiari di 4 persone (2 adulti e 2 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti), 50 euro;

per nuclei familiari di 4 persone (2 adulti e 2 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti), 50 euro; Card Aziende per i dipendenti di aziende clienti del Museo e/o della Fondazione FS, 20 euro.

La Pietrarsa Card è nominativa e non può essere ceduta, all’ingresso va mostrata congiuntamente ad un documento d’identità ed ha validità di un anno a partire dalla data dell’acquisto. Può essere ritirata presso la biglietteria del Museo e non è rimborsabile. Per tutte le informazioni aggiuntive sulle Pietrarsa Card è possibile scrivere all’indirizzo mail museopietrarsa@fondazionefs.it o telefonare al numero 081472003. Per maggiori dettagli consultare la sezione Tariffe e Abbonamenti del sito ufficiale del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa