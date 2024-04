Sud nella bolla anticiclonica con Narciso, sarà la prima grande ondata di caldo: quando

Stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni una vera e propria ondata di caldo interesserà il nostro Paese con l’arrivo dell’anticiclone Narciso: a Napoli e in Campania, ma più in generale in tutto il Sud, si assisterà ad un vero e proprio assaggio d’estate.

Meteo Napoli e Campania, arriva Narciso: ondata di caldo

Soprannominato Narciso, come il personaggio della mitologia greca che si innamora della sua immagine riflessa nell’acqua, l’avanzata dell’anticiclone di origine sub-tropicale porterà sole e caldo un po’ ovunque. Se inizialmente il bel tempo interesserà soltanto il Sud, già da giovedì 4 aprile, man mano farà sentire i suoi effetti anche al Nord.

Da venerdì 5 aprile, secondo le stime de Il Meteo, l’intera nazione sarà avvolta dalla prima seria ondata di caldo della stagione, con un deciso aumento di temperature che arriveranno a toccare anche i 25/27 gradi (arrivando addirittura a 30 gradi sulle due isole maggiori e su parte del Sud) entro il weekend successivo.

“All’orizzonte intravediamo una grande bolla calda con temperature ben oltre le medie del periodo ovunque. Sarà quasi estate con l’AprilGiugno, un periodo di aprile che sembrerà giugno. Narciso porterà tantissimo sole per tutti e temperature calde ma non esagerate” – ha detto il meteorologo Lorenzo Tedici de Il Meteo.

“Da giovedì tutta Italia entrerà in una bolla anticiclonica in espansione sul Mediterraneo Centrale e si toccheranno i 25 gradi diffusi sulle Regioni centrali. Al Nord qualche grado in meno, al Sud qualche grado in più ma con valori in ulteriore aumento almeno fino al 10 aprile”.

“Il primo weekend post pasquale sarà bello e caldo ovunque. Il 6 e 7 aprile il sole dominerà in lungo e largo e arriveremo a toccare localmente i 30 gradi anche al Nord con un’anomalia termica di almeno 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche di inizio aprile” – ha concluso.