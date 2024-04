È napoletana una delle spiagge più belle del mondo: è tra le 100 meraviglie in classifica

Sono tre le spiagge italiane che sono entrate a far parte della classifica delle Migliori Spiagge del Mondo 2024 stilata da Beach Atlas, il prestigioso portale londinese specializzato nella valutazione degli arenili del globo: tra queste una si trova in provincia di Napoli, sulla meravigliosa isola di Ischia.

Napoletana una delle spiagge più belle al mondo: si trova a Ischia

La selezione di Beach Atlas si lega non solo ai luoghi dalle acque cristalline ma anche a tanti altri elementi che contribuiscono a rendere memorabile l’esperienza in spiaggia, quali il valore culturale di un determinato posto, lo stile di vita offerto, l’accoglienza della comunità locale.

Sulla base di questi e altri elementi è stata stilata la classifica delle 100 spiagge migliori a livello mondiale. I gioielli italiani premiati sono ben 3: la Spiaggia Rosa in Sardegna (30esimo posto), la Spiaggia di Mondello in Sicilia (42esimo posto), il Bagno Antonio a Ischia (97esimo posto).

“Bagno Antonio sull’isola di Ischia a Napoli non è un posto qualunque, è un’icona cinematografica grazie a “Il talento di Mr. Ripley”. Qui, sullo sfondo del Castello Aragonese, Tom Ripley, interpretato da Matt Damon, trova Dickie che prende il sole con Marge. Entra in questa spiaggia e ti ritroverai in una scena uscita direttamente da Hollywood” – si legge nella descrizione della spiaggia partenopea.

Le 100 migliori spiagge del mondo: la classifica completa