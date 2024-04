FOTO/ Polemica per lo scontrino di Concettina ai 3 Santi: “Margherita 12 euro, pizza fritta 18”

Dodici euro per una pizza Margherita, 18 euro la pizza fritta, cinque euro una bottiglie d’acqua. Sta facendo discutere tantissimo lo scontrino, pubblicato dalla pagina Facebook Fatti di Napoletani perbene, battuto dalla Pizzeria da Concettina ai 3 Santi al Rione Sanità. Prezzi che, a ben guardare, sono certamente superiori alla media in una città come Napoli dove la Margherita si continua a pagare intorno ai 5 euro.

Lo scontrino della Pizzeria da Concettina ai 3 Santi: 12 euro la Margherita

Il post reca la foto e recita così: “Cari Fatti di Napoletani perbene, Ho portato una coppia di amici da fuori da Pizzeria da Concettina ai Tre Santi, questi sono i prezzi. Acqua a 5,00 Euro, Margherita a 12,00 Euro, Pizza fritta a 18,00 Euro, Frittatina a 5,00 Euro… Ogni voce una rapina… Per un attimo abbiamo pensato che la nota pizzeria avesse una sede a New York. È evidente che non si vuole lavorare più con i residenti della Sanità ma solo con i turisti. È una giusta strategia?”.

Le recensioni su Tripadvisor

Facendo una ricerca veloce online, abbiamo scoperto che sono in tanti a lamentarsi dei prezzi praticati dal locale del Rione Sanità. Un utente scrive su Tripsdvisor: “Appena ci hanno portato il menù abbiamo capito che non era cosa: coperto 3 euro, acqua 500ml 5 euro, birra in bottiglia non artigianale 7 euro, Marinara 10 euro, Margherita 12 euro, Margherita con San Marzano 15 euro, altre pizze 18 euro”. Un altro ancora afferma: “Partiamo dal coperto: un tovagliolo (in stoffa questo è da dire), bicchiere in vetro, due posate poggiate su di un supporto il tutto servito direttamente sul tavolo senza manco una tovaglietta per la modica cifra di 3,00 euro a cranio. Pizza margherita che non vale 12,00 euro pagati. Mentre la marinara l’abbiamo pagata 10,00 euro (ingredienti poveri: sugo, aglio e origano). Per due bottiglie d’acqua da 75 cl. abbiamo pagato 10,00 euro. Morale: ci siamo sentiti derubati letteralmente. In altre pizzerie di Napoli la margherita si paga per molto molto meno e per 12,00 euro mangi una pizza con cornicione ripieno. Conclusioni: 3 margherite, 3 marinare, due bottiglie d’acqua 94,00 euro“.

Una delle pizzerie più all’avanguardia

Le recensioni di tono simile sono tantissime, provenienti soprattutto da cittadini napoletani abituati ad altri prezzi. C’è da dire tuttavia che la Pizzeria da Concettina ai 3 Santi è una delle più all’avanguardia per quanto riguarda qualità degli ingredienti, procedimenti, ricerca, scelta delle materie prime tra cui perfino l’olio scelto per le fritture. Certo, alcune voci continuano a lasciare interdetti come il prezzo dell’acqua. Ad ogni modo non parliamo da ristoratori e dunque da persone che non hanno presenti i costi che possono giustificare determinati prezzi. Che il consumatore sia il giudice supremo.