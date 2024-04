Deborah De Luca, la dj napoletana operata per un tumore: “Tolto tutto, fatevi controllare”

La celebre dj napoletana Deborah De Luca, famosa in tutto il mondo, dopo aver condiviso diverse foto dall’ospedale, ha tranquillizzato i suoi followers sensibilizzandoli, allo stesso tempo, sull’importanza della prevenzione: l’artista ha subito, infatti, una delicata operazione per la rimozione di un tumore.

Deborah De Luca, la dj napoletana operata per un tumore

“Non mi hanno ucciso i miei ex, non poteva farlo di certo un tumore (sto scherzando, nessun ex si senta chiamato in causa). È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva e senza quell’organo si può vivere tranquillamente. Sono molto fortunata. Ripeto, fatevi controllare“ – ha scritto sui social la dj mostrando le medicazioni all’addome.

Pochi giorni prima aveva postato un nuovo scatto direttamente dalla sua camera d’ospedale, scrivendo: “Fermatevi e fatevi un controllo, può salvarvi la vita da qualcosa che non sapevate di avere”. Il giorno precedente, probabilmente a inizio ricovero, aveva pubblicato la foto del suo letto d’ospedale, accompagnata da una didascalia: “Nella vita davanti ai problemi non ho mai detto ‘perché proprio me’. Veramente mai. Mi sono sempre ritenuta fortunata ad avere i mezzi per poterli superare. Anche oggi”.

La “regina” della console, tra le più ascoltate non solo in Italia ma anche all’estero, si sarebbe, dunque, sottoposta ad un intervento per l’asportazione della massa tumorale che probabilmente non avrebbe mai scoperto di avere se non con un controllo di routine. Di qui migliaia di messaggi di auguri di pronta guarigione da parte da migliaia di fan, provenienti da ogni parte del mondo.

Un messaggio di speranza e un invito a fare della prevenzione un’arma fondamentale quello della dj originaria di Scampia (Napoli) che, intanto, ha già annunciato le prossime tappe del suo tour. Il prossimo 26 maggio tornerà ad esibirsi presso l’Arenile di Bagnoli. Lei stessa ha annunciato con gioia: “Torno a casa”.