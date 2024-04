Morto il presidente degli Architetti di Napoli: “Questa mattina all’improvviso ci ha lasciati”

Napoli in lutto per la prematura e improvvisa scomparsa del dottor Salvatore Visone, presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e docente all’Universita Federico II.

Morto Salvatore Visone: presidente degli Architetti di Napoli

“Non avremmo mai voluto scrivere questo post. Questa mattina, all’improvviso, ci ha lasciato Salvatore Visone. Da anni e per tradizione, la storia di Salvatore è quella del nostro Ordine. Con la grandissima generosità e passione note a chi lo ha conosciuto, Salvatore si è sempre battuto a tutela dei colleghi e della professione. Quest’Ordine, la tua casa, non sarà più lo stesso senza di te” – si legge nella nota diffusa dall’Ordine Architetti PPC di Napoli e provincia.

Una perdita improvvisa che ha sconvolto l’intera comunità partenopea, dai suoi colleghi agli studenti della Federico II e a tutti coloro che lo avevano conosciuto in vita. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma è probabile che si sia trattato di un malore fulminante. I funerali si terranno oggi, mercoledì 10 aprile, alle ore 16:00 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Ottaviano.

“Sono fortemente addolorato dalla scomparsa prematura di Salvatore Visone, architetto, già presidente dell’Ordine degli Architetti della Campania, eccellente professionista, uomo perbene, amico carissimo, stimato collega. Alla famiglia tutta e in particolare al fratello Beniamino le mie condoglianze più sentite. A loro sono legato profondamente, a loro va il mio abbraccio più dolce” – è il messaggio di cordoglio del sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti.