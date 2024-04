Ecco il primo dei 56 nuovi treni della Circumvesuviana: ne arriveranno 4 al mese

Ecco il primo dei nuovi treni costruiti per la Circumvesuviana. Non entrerà subito in servizio, ma bisognerà aspettare i tempi di completamento, spedizione e collaudo per vederlo in circolazione, insieme ad altri 10 nel 2025 per arrivare a ben 56 nel 2026.

Ecco il nuovo treno della Circumvesuviana: saranno 56

Lo ha annunciato EAV con enfasi, mettendo in mostra così il primo passo tangibile verso il miglioramento di un parco rotabile che attualmente è manifestamente insufficiente, per stessa ammissione della società. Per decenni si è investito pochissimo, ma adesso finalmente si vede la luce grazie ad un piano di ammodernamento ed efficientamento.

10 in esercizio nel 2025, poi ne arriveranno 4 al mese

“Ecco a Valencia il primo treno Stadler costruito per la Vesuviana. È reale, non è un sogno – annuncia EAV –Ad Agosto sarà spedito a Napoli dove sarà pronto nell’officina Eav di San Giovanni il 5 settembre. A Napoli inizieranno le prove con il vecchio ed il nuovo segnalamento ferroviario per ottenere il collaudo da ANSFISA. Poi 4 treni al mese. Il covid e la guerra in Ucraina hanno determinato ritardi nelle consegne, senza i quali il primo treno sarebbe oggi già in servizio. Il piano Stadler prevede 10 treni in esercizio entro il 2025 e 56 entro il 2026. Tutti realizzati a Valencia. Chiederemo tavolo permanente con ANSFISA”.

Un cambio passo necessario: il parco attuale ha in media 40 anni

I treni in circolazione al momento in Vesuviana hanno un’età media di 40 anni. I figli di oggi utilizzano gli stessi convogli che usavano i genitori per andare a loro volta scuola e all’università, ma adesso è ormai certo che non saranno frequentati anche dai nipoti. Un cambio di passo necessario, chiesto dai pendolari, ma anche in ottica turismo che da qualche anno si è rivelato un vero e proprio motore per l’economia del territorio.