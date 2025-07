Trema la terra a Napoli, fine sciame sismico dopo la scossa di 4.6: registrati 10 terremoti

Si è concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei che dalla mattinata di ieri, 30 giugno, ha dato vita a diverse scosse di terremoto, compresa quella di magnitudo 4.6, nonché la più forte degli ultimi 40 anni, avvertita anche a Napoli.

Fine sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la scossa di 4.6

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 12:47 del 30/06/2025 (UTC 10:47) nell’area dei Campi Flegrei e costituito in via preliminare da 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (10 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.6 ± 0.3″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

La scossa, di 4.6, è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 12:47. Poco dopo, alle 12:51 un altro evento sismico ha avuto luogo in zona, stavolta di magnitudo 2.2. In totale sarebbero state ben 10 le scosse, più o meno forti, rilevate, non tutte avvertite dalla popolazione.

Il terremoto di 4.6 sarebbe il più forte mai sentito negli ultimi 40 anni ai Campi Flegrei, uguagliando quello che si è verificato nella notte del 13 marzo. A seguito della scossa, si è verificato un crollo a Punta Pennata, nel Comune di Bacoli: una parte del costone roccioso è franata in mare, sotto gli occhi attoniti di diversi bagnanti che in quel momento si trovavano su imbarcazioni nei pressi della costa.