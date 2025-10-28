ULTIM’ORA. Scossa di terremoto all’alba nel Napoletano: l’epicentro è in mare

Una scossa di terremoto è stata registrata all’alba di oggi, 28 ottobre, nel Golfo di Pozzuoli. Si tratterebbe di un evento sismico legato, ancora una volta, al fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Scossa di terremoto all’alba nel Golfo di Pozzuoli

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3 localizzato nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 05.13 ora locale (UTC 04:13) del 28/10/2025, alla profondità di 1.6 km” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.,Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400″.

“Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.