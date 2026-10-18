Scossa di terremoto nel Napoletano: magnitudo 2.5, sisma preceduto da un boato

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita tra Pozzuoli e i Campi Flegrei all’alba di oggi, 18 ottobre. Si tratta di un evento sismico che rientra nel fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Scossa di terremoto oggi tra Pozzuoli e Campi Flegrei

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano hanno rilevato la scossa, di magnitudo 2.5, alle ore 5:24 di domenica 18 ottobre. Un terremoto che, come spesso accade in zona, è stato chiaramente percepito dalla popolazione residente.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.5 ± 0.3 localizzato nei pressi di Via Pisciarelli Il sisma si è prodotto alle 05:24 ora locale (UTC ore 03:24) del 18/10/2026, alla profondità di 1,8 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.