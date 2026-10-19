Ragazzo di 13 anni accoltellato al centro commerciale, è grave: fermati un 34enne e un 20enne

Una violenta aggressione si è verificata lo scorso sabato al centro commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, ai danni di un ragazzo di soli 13 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato accoltellato al torace.

Accoltellato al centro Campania: grave ragazzo di 13 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la violenza si sarebbe consumata nella serata di sabato all’interno del parcheggio del noto centro commerciale. Il 13enne avrebbe prima discusso con un suo coetaneo per poi essere raggiunto da due uomini che avrebbero dato il via ad una brutale aggressione.

Le cause del diverbio al momento non sono state rese note. La vittima, tuttavia, sarebbe stata accoltellata più volte al torace, riportando gravi lesioni. Il 13enne sarebbe stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santobono di Napoli dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’aggressione sono giunti i carabinieri della compagnia di Marcianise che hanno fermato e identificato due uomini con l’accusa di tentato omicidio: si tratta di un 34enne e un 20enne residenti entrambi a Caivano.