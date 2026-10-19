Nuovi orari Circumvesuviana, plauso di Federalberghi Costa del Vesuvio: “Supporto ai flussi turistici”

La Circumvesuviana torna al centro delle prospettive di rilancio turistico della fascia costiera vesuviana. L’entrata in vigore dei nuovi orari della linea ferroviaria viene accolta con soddisfazione da Federalberghi Costa del Vesuvio, che saluta il ripristino e il potenziamento dei collegamenti con alcune delle fermate più importanti del territorio.

Circumvesuviana, collegamenti fondamentali per il turismo

San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco rappresentano snodi strategici per la mobilità dell’area vesuviana e per l’accessibilità di un patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico che richiama visitatori dall’Italia e dall’estero.

Il miglioramento dei collegamenti da e per Napoli assume un valore importante per il comparto ricettivo, chiamato a sostenere flussi turistici che interessano tanto la fascia costiera quanto l’entroterra vesuviano. Una rete ferroviaria più funzionale, infatti, può contribuire a rendere più semplice la visita dei luoghi di interesse, favorendo gli spostamenti con i mezzi pubblici e un modello di turismo maggiormente sostenibile.

Palomba: “Una risposta concreta alle esigenze del territorio”

A esprimere la soddisfazione di Federalberghi Costa del Vesuvio è la presidente Adelaide Palomba, che sottolinea il valore della nuova programmazione oraria per le strutture ricettive e per l’intera filiera turistica.

“Accogliamo la partenza della nuova programmazione oraria della Circumvesuviana con grande ottimismo ed entusiasmo. La riattivazione e la valorizzazione delle fermate di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco lungo i collegamenti da Napoli costituiscono una risposta concreta ed efficace alle esigenze del nostro comparto ricettivo”, dichiara Palomba.

La presidente evidenzia inoltre come queste fermate siano essenziali per raggiungere siti culturali, archeologici e paesaggistici di primo piano, rafforzando il legame tra trasporti pubblici e attrattività turistica.

Il ringraziamento a EAV e Regione Campania

Nel commentare il risultato, Palomba rivolge un ringraziamento alle istituzioni e ai vertici aziendali coinvolti nel percorso che ha portato alla nuova programmazione.

“Desidero evidenziare l’importante e proficuo lavoro svolto dal management dell’EAV (Ente Autonomo Volturno) e la costante attenzione dimostrata dalla Regione Campania, con un ringraziamento particolare al vicepresidente Mario Casillo, che si è speso in prima persona per raggiungere questo significativo risultato”, afferma, “La sinergia tra le istituzioni regionali, i gestori della mobilità e la filiera turistica dimostra che, attraverso un dialogo costruttivo e una visione condivisa, è possibile raggiungere traguardi fondamentali per il rilancio strategico della Costa del Vesuvio”.

L’associazione ribadisce, infine, la volontà di continuare a lavorare al fianco delle amministrazioni locali e regionali per promuovere un turismo sostenibile, accessibile e integrato con il trasporto pubblico. Una sfida nella quale la Circumvesuviana resta un’infrastruttura decisiva per collegare le comunità vesuviane, i loro luoghi di interesse e le opportunità economiche legate all’accoglienza.