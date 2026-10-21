Manca il carburante, anche l’EAV rallenta: tutte le linee sospese e ridotte
Ott 21, 2026 - Veronica Ronza
L'EAV mette a disposizione per Turris-Sorrento i bus per i tifosi ospiti
L’EAV ha reso noto che, a causa delle criticità nell’approvigionamento di gasolio determinata dalla mancata consegna dei rifornimenti da parte dei distributori di carburante, a partire da oggi, 21 ottobre 2026 entreranno in vigore alcune riduzioni e sospensioni che riguarderanno soprattutto i servizi automobilistici ma anche, in parte, quelli ferroviari.
EAV, manca carburante: via riduzioni e sospensioni dei servizi
In assenza del ripristino delle regolare forniture di carburante, infatti, i disagi potrebbero estendersi anche ai servizi ferroviari, a partire dal 24 ottobre. Sulla base dell’attuale piano di consegna del carburante, si segnalano le seguenti variazioni:
- Dal 21 ottobre sono previste riduzioni del servizio sulle linee: 102, 106, 922, 924. Sono inoltre previste sospensioni del servizio sulle linee: 009 Vico Spiaggia-Patierno-San Salvatore-Vico Equense, 310, 315, 704, 813, 816, 850, 906, 908, 909, 915, 919, 931, 949, 951, 954, 955, 971;
- Dal 22 ottobre, oltre ai servizi già sospesi, saranno sospese anche le seguenti linee e servizi: 007 Piano di Sorrento – Sant’Agata, 008 Meta-Alberi, 008 Meta-Massa Lubrense, 009 Circolare Vico, 009 Vico-Montechiaro Le Pietre, 920, oltre ai servizi automobilistici di supporto alle tratte ferroviaria Licola-Torregaveta, Napoli-Poggiomarino, Napoli-Sarno e Napoli-Sorrento. Saranno altresì sospesi tutti i servizi sostitutivi ferroviari effettuati dalla società D’Agostino Tour S.r.l;
- Dal 23 ottobre, oltre a quanto già previsto, saranno sospese anche le linee: 101, 135, 144, 145, 910, 911, 918, 982
- Dal 24 ottobre, oltre ai servizi sopra indicati, saranno sospesi i servizi automobilistici sull’isola di Procida. Sarà altresì sospeso il servizio Ferroviario sulla Linea Napoli – Piedimonte;
- Dal 25 ottobre, oltre ai servizi automobilistici e ferroviari già sospesi, saranno sospese anche le linee: 10, 11, 12, 13, 21, 256, 860, 903, 927, 932, 935, 937, 941, nonché i servizi automobilistici di supporto al servizio ferroviario dell’area Nolana;
- Dal 26 ottobre, oltre ai servizi già sospesi, saranno sospese anche le linee: 1, 5, 302, 304, 306, 751, 803, 808;
- Dal 27 ottobre saranno sospesi i servizi automobilistici sull’isola di Ischia.
EAV monitora costantemente l’evolversi della situazione al fine di limitare il più possibile i disagi per la clientela. Eventuali aggiornamenti, modifiche al programma dei servizi o ripristini della regolare circolazione saranno tempestivamente comunicati attraverso il sito istituzionale.