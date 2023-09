Venti euro per sei ore di lavoro in ristorante come cameriere, in nero. Sta facendo il giro della Rete il video pubblicato su TikTok da un ragazzo che, dopo aver fatto avanti e indietro in un locale per servire il cibo ai clienti, viene “ricompensato” con soli 20 euro a fronte dei 50 pattuiti.

20 euro per 6 ore lavoro nero: il video virale su TikTok

Il filmato è stato registrato dal giovane con il proprio cellulare, tenuto basso in modo da non farsi scoprire dal titolare del ristorante. Il ragazzo si riprende con in mano la banconota mentre recrimina contro l’imprenditore: “Io da qui non me ne vado con 20 euro. Mi sono spaccato la schiena dalle sei fino a mezzanotte. Mi stai sfruttando”. Il ristoratore lo invita a non urlare e dopo un po’ rilancia la propria offerta: 30 euro, poi 40 ed infine dà al giovane la somma pattuita, non senza aver ricevuto la minaccia della chiamata alle forze dell’ordine.

“Vergognatevi imprenditori italiani”

Dopo essere uscito dal ristorante il ragazzo si è sfogato: “Dicono che i giovani non vogliono lavorare. Vergognatevi imprenditori italiani. Se i ragazzi spacciano o vanno a rubare è perché esistono persone come voi. Tre euro l’ora, neanche in Africa la paga fa così schifo. Se mi fossi fatto male? Se fossi caduto? Chi lavora deve essere tutelato”. Invita infine tutti a condividere la sua esperienza per fare in modo che il video arrivi ai politici, specialmente a Matteo Salvini.

Una questione che mette in luce diversi temi: il lavoro in nero, il salario minimo, la presunta mancanza di voglia di lavorare di ragazzi fannulloni che aspiravano al reddito di cittadinanza. A fronte di sussidi eliminati in mancanza del riconoscimento di nuovi diritti, agevolazioni, politiche efficaci di rilancio economico, ha preso nuovo impulso la pratica dello sfruttamento da parte di chi vuole lavoratori gratis nella propria impresa, magari sfoggiando anche una vita lussuosa e viaggi da sogno. Per poi piangere miseria in televisione e nelle interviste sui giornali.