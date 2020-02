L’Ospedale Evangelico Villa Betania è stato riconosciuto centro di eccellenza nazionale per la chirurgia bariatrica dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità (SICOB).

L’accreditamento premia il lavoro svolto dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia diretta dal Dott.Vincenzo Bottino, che è anche vicepresidente nazionale della ACOI, l’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani.

In Campania il 36.7% delle persone è in sovrappeso e il 14.4% soffre di obesità grave. Per questi pazienti spesso l’unico trattamento possibile che comporta una perdita di peso importante è quello chirurgico. Un percorso che richiede una grande attenzione e bravura da parte del paziente e dello staff medico.

La chirurgia bariatrica, infatti, produce un cambiamento dell’anatomia e ricrea il senso di sazietà, abbassa il senso di fame e attiva il metabolismo basale. Fondamentale è l’associazione di un cambiamento di stile di vita, sia a livello nutrizionale che fisico. Pertanto si tratta di un problema di sanità pubblica ed è fondamentale la rilevazione, mentre gli screening e la prevenzione dovrebbero essere il punto chiave per combattere questa epidemia.

“Il nostro ospedale è stato tra i primi a puntare sulla chirurgia bariatrica ed oggi siamo un centro all’avanguardia che può contare su un team multidisciplinare di medici e infermieri altamente specializzati. A cui si aggiungono uno psicologo e un nutrizionista che garantiscono al paziente un approccio multidisciplinare alla patologia” afferma il primario Vincenzo Bottino.

Un riconoscimento importante per il Centro di chirurgia bariatrica dell’Ospedale Evangelico Villa Betania il quale diventa orgoglio campano, con la sua offerta di un percorso specifico e qualificato per la cura dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche.