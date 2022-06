Napoli, in ginocchio sullo scooter a folle velocità: si fa riprendere e si vanta sui social

Follia a Napoli, dove un giovane si è fatto riprendere per poi postare sui social il video mentre corre per le strade di Fuorigrotta in sella al suo scooter. In ginocchio, incurante del pericolo.

Fuorigrotta, in sella al suo scooter in ginocchio

A denunciare l’accaduto è un utente che ha inviato le immagini al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Francesco, questo è un folle che si fa riprendere mentre corre e compie peripezie sullo scooter per le strade di #Fuorigrotta. È un pericolo pubblico e per sé stesso“.

In 4 e 5 sullo scooter con i bambini e senza casco

Poche settimane fa a Napoli furono immortalati in 5 su uno scooter. Un’intera famiglia se ne andava in giro su un unico scooter, incurante del pericolo. A bordo, infatti, come mostrano le immagini, anche due bambini piccoli, senza casco e un ragazzino.

La foto è stata segnalata al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il cittadino parla di “un’intera famigliola su un unico scooter e due bambini pure senza casco. Da cittadino onesto queste cose mi fanno arrabbiare…il tutto a piazza Vanvitelli…Mi domando: ma la polizia municipale dove sta?”.

Il giorno prima invece un video girato sempre a Napoli e mandato al consigliere Borrelli di quattro persone sul motorino, di cui due bambini piccoli. Dopo le due donne su un motorino con in braccio un neonato, è stata la volta di una coppia con i due figli al seguito. In 4 sullo scooter con un solo casco per giunta.