La Venere degli Stracci a Piazza Municipio: è già boom di visitatori per la nuova opera

La Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto a Piazza Municipio a Napoli. La città si è svegliata con la nuova opera di Michelangelo Pistoletto che sarà inaugurata ufficialmente mercoledì 28 giugno 2023, ma che ha già riscontrato un boom di visitatori e curiosi che si avvicinano ai cantieri per sbirciare le fasi dell’installazione.

La venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto a Piazza Municipio

L’installazione della Venere degli Stracci a Piazza Municipio fa parte del progetto evento Napoli Contemporanea del Comune di Napoli, che porta in giro nei luoghi significativi della città le opere di artisti contemporanei, in modo da rendere Napoli ancora di più un museo a cielo aperto.

La Venere degli Stracci costituisce il secondo appuntamento della programmazione. La Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) è un’opera monumentale, concepita per Piazza Municipio da uno tra i massimi esponenti italiani dell’arte contemporanea riconosciuto a livello internazionale. L’intervento è parte del processo di riqualificazione urbana che vede il coinvolgimento di artisti di alto profilo provenienti da tutto il mondo e di personalità, di differenti generazioni, attive nel territorio, chiamati a intervenire in piazze, strade, chiostri, quartieri. L’installazione è realizzata in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

L’installazione Questi miei fantasmi

Venerdì scorso c’è stato invece il primo appuntamento di Napoli Contemporanea 2023 con l’installazione di Antonio Marras, Questi miei fantasmi, a cura di Vincenzo Trione. L’opera è stata concepita per gli spazi di Vicoletto San Pietro a Majella e delle Rampe del Salvatore e realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli e il Conservatorio di San Pietro a Majella, il 23 giugno alle ore 19:15 presso le Rampe del Salvatore (accesso da via Tari).