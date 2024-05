De Laurentiis contro Giuntoli: “Spalletti a Napoli l’ho portato io, è un uomo con gli attributi”

A Napoli è giornata di conferenza stampa di presentazione di “Sarò con te”, la pellicola scudetto prodotta dalla Filmauro che ripercorre l’indimenticabile cavalcata tricolore degli azzurri dello scorso anno. Il film, che uscirà in tutte le sale il prossimo 4 maggio sta già registrando numeri da record grazie alla prevendita che continua a procedere a gonfie vele. Da registrare le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis.

La confessione di De Laurentiis sull’arrivo di Spalletti a Napoli e la frecciatina a Giuntoli

Parole al veleno del presidente De Laurentiis nei confronti di Cristiano Giuntoli. Tra le vare dichiarazioni del presidente del Napoli, viene raccontato un particolare aneddoto sull’arrivo di Spalletti: “Ho sempre interpretato il ruolo dell’imprenditore. Investire denaro, amore, intelligenza, vivo con impegno la mia professione. Io non conoscevo assolutamente il gioco del calcio, ma alcuni giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io. Lo stesso Spalletti non ha portato il ds. A me era sempre piaciuto per il suo carattere, uno che ha gli attributi”.

Parole significative, in passato l’arrivo di Spalletti era stato legato più volte al nome di Giuntoli, mentre il presidente azzurro ha voluto specificare il motivo della scelta presa nel 2021. Il nome di Spalletti a Napoli rimarrà indelebile, in ogni caso. Che sia stata una scelta del ds o del presidente, ed è un peccato leggere ancora queste dichiarazioni dopo un anno dallo Scudetto. In attesa di poter rivivere l’emozioni e i brividi della scorsa stagione al cinema. Con un film che promette di essere ricordato per sempre.