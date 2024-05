Notte Europea dei Musei 2024: ingresso a 1 euro nei meravigliosi siti della Campania

Sabato 18 maggio 2024 torna la Notte Europea dei Musei, dove i siti aderenti restano aperti in orario serale con ingresso al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Notte Europea dei Musei 2024: ingresso serale a 1 euro

Il Ministero della cultura anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta quest’anno alla ventesima edizione, con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge). Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

La Notte Europea dei Musei a Napoli e in Campania: i siti aderenti

Anche a Napoli ed in Campania sono ovviamente tantissimi i siti che aderiscono all’iniziativa. Tra questi vi sono il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, gli Scavi Archeologici di Pompei ed Ercolano, la Villa di Oplontis e il Museo Archeologico di Stabia, la Reggia di Caserta, il Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia. Ed ancora l’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, il Macellum di Pozzuoli, il Parco archeologico di Aeclanum, l’Area archeologica del Teatro romano di Benevento e tantissimi altri in tutte le province campane (Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta).

L’elenco dei musei statali aderenti, in continuo aggiornamento, così come gli eventi e gli orari delle aperture serali straordinarie, sono disponibili sul sito dedicato. Visitare i canali social e i siti dei musei per conoscere eventuali iniziative dei singoli.