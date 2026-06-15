In vacanza in Campania, malore sul lungomare: è morto a 32 anni, davanti alla fidanzata

Tragedia a Marina di Camerota, in provincia di Salerno, dove un giovane carabiniere, Alberto Sciulli, in servizio a Castrovillari, è morto all’età di 32 anni, dopo aver accusato un malore mentre passeggiava sul lungomare in compagnia della fidanzata ed alcuni amici.

Marina di Camerota, malore sul lungomare: morto a 34 anni

Il 34enne si trovava in vacanza nella celebre località turistica campana quando, durante una passeggiata, avrebbe perso la vita, davanti agli occhi della fidanzata e di altre persone che si trovavano con loro. Per il giovane carabiniere, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

“Questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia profondamente addolorati. Un giovane uomo di appena 32 anni, Alberto Sciulli, in vacanza a Marina di Camerota con la fidanzata e alcuni amici, ha perso improvvisamente la vita sul nostro lungomare” – si legge nella nota del sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Camerota, desidero esprimere il più sincero cordoglio e la più profonda vicinanza ai suoi genitori, ai familiari, alla fidanzata, agli amici e ai colleghi dell’Arma dei carabinieri”.

“Nelle prime ore di questa mattina mi sono recato personalmente per portare alla famiglia il cordoglio e la vicinanza della nostra comunità. Ho trovato persone profondamente segnate da un dolore immenso, davanti al quale ogni parola appare insufficiente. Ci stringiamo con affetto e rispetto attorno ai suoi cari in questo momento così difficile. Che Alberto possa riposare in pace”.

Cordoglio anche da parte dell’amministrazione di Castrovillari, guidata da Anna de Gaio: “Con profonda commozione e immenso dolore, a nome mio e dell’intera comunità di Castrovillari, esprimo il più sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa del giovane carabiniere App. S. Alberto Sciulli in servizio presso la nostra città”.

“La notizia della sua morte, avvenuta durante un periodo di vacanza nel Cilento, ha profondamente colpito e addolorato tutti noi. Un carabiniere che svolgeva con dedizione e senso del dovere il proprio servizio a favore della collettività, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e ai suoi progetti di vita”.

“Alla sua famiglia, ai genitori, ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri e a quanti gli hanno voluto bene, giungano la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera in questo momento di immenso dolore”.

“Un pensiero particolarmente sentito va anche alla giovane compagna Giorgia, nostra concittadina, e alla sua famiglia, colpite da una perdita tanto improvvisa quanto devastante. A loro rivolgo l’abbraccio ideale dell’intera città di Castrovillari, che oggi si stringe con partecipazione e commozione attorno a chi sta vivendo una sofferenza così grande”.

“In queste ore di tristezza, la comunità castrovillarese si unisce nel ricordo di un giovane servitore dello Stato e nella condivisione del dolore delle famiglie coinvolte, confidando che possano trovare conforto nell’affetto e nella solidarietà di tutti”.