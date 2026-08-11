Paura a Napoli, travolta in pieno da uno scooter mentre attraversa sulle strisce: cosa è successo

Tragico incidente in via Foria, a Napoli, dove una donna è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Le immagini, registrate dalle telecamere di videosorveglianza del posto, sono state diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Incidente in via Foria a Napoli: donna investita da scooter

Un ulteriore gravissimo sinistro che riaccende l’allarme sulla sicurezza dei pedoni. Dal filmato si vede chiaramente la donna, intenta ad attraversare la strada sulle strisce, che viene travolta in pieno da un mezzo a due ruote, sopraggiunto improvvisamente ad alta velocità.

A seguito del violentissimo impatto, sia la donna che il conducente del veicolo sono stati sbalzati rovinosamente sull’asfalto. Attimi di panico per i presenti che hanno assistito alla scena e si sono precipitati sul posto per fermare le auto in transito e fornire i primi soccorsi alle vittime.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei due ma, stando a quanto emerso, la donna sarebbe stata trasportata d’urgenza in ospedale per le cure del caso ma non sarebbe in pericolo di vita. Saranno le forze dell’ordine ad avviare le indagini sul caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, valutandone gli aspetti e risalendo agli eventuali responsabili.