Paura a Torre del Greco, distrugge i bidoni e minaccia di morte i carabinieri: cosa è successo

Attimi di panico a Torre del Greco dove un 39enne ha cercato di danneggiare i contenitori della raccolta differenziata per poi inveire contro i carabinieri, minacciando i militari di morte: l’uomo è stato fermato e denunciato.

Torre Greco, minaccia di morte i carabinieri: denunciato

L’episodio si è verificato in Piazza della Repubblica, nei pressi della stazione ferroviaria, dove il 39enne, in evidente stato di alterazione, si sarebbe avvicinato ai contenitori utilizzati per la raccolta differenziata per poi iniziare a danneggiarli.

Sarebbero stati alcuni presenti, dopo aver notato l’uomo, ad allertare il 112. In pochi minuti, i carabinieri della sezione automobile della compagnia di Torre del Greco sarebbero giunti sul posto, avvicinandosi all’uomo per identificarlo.

La situazione, tuttavia, fin da subito inizia a diventare sempre più tesa. Il 39enne, infatti, avrebbe opposto resistenza, minacciando i carabinieri addirittura di morte. L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere di danneggiamento e resistenza al pubblico ufficiale.