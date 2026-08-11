Al McDonald’s di Napoli bimba di 1 anno non respira più, poi il miracolo: è stata salvata

Attimi di paura a Napoli dove nel pomeriggio di ieri una bambina di un anno ha rischiato la vita all’interno del McDonald’s della Galleria Umberto. Provvidenziale l’intervento del 118 di Scampia che ha salvato la piccola tra gli applausi dei presenti.

Bambina di 1 anno rischia la vita al McDonald’s di Napoli: è salva

A diffondere la notizia è la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate che ha spiegato l’accaduto, elogiando il lavoro dei sanitari che avrebbero salvato la bambina in pochi minuti, evitando che la situazione potesse degenerare.

“Momenti di paura oggi, 10 agosto, a Scampia. Alle 13:18 la postazione 118 viene allertata per una bambina di appena un anno con ostruzione delle vie aeree all’interno del McDonald’s della Galleria Umberto di Napoli. L’equipaggio arriva alle 13:21. La piccola viene affidata ai soccorritori incosciente e senza respirare” – si legge nella nota.

“L’infermiera Regina Esposito la prende immediatamente in braccio, la posiziona sulle gambe e avvia le manovre di disostruzione. Dopo due cicli, il miracolo: la bambina ricomincia a tossire e a respirare. Sul posto intervengono anche moto sanitaria e automedica San Gennaro. Una volta stabilizzata, la piccola viene trasportata al Santobono, in condizioni emodinamicamente stabili”.

“E poi la scena più bella: quando la bambina ricomincia a respirare, tra i presenti scatta spontaneamente un applauso liberatorio. Un intervento tempestivo, una squadra preparata e quei minuti che hanno fatto la differenza. Regina Esposito infermiera 118 e Luciano Di Pasqua autista soccorritore Il 118 c’è. E oggi, a Scampia, ha corso contro il tempo per salvare una piccola vita”.