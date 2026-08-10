A Napoli si pensa già al Natale: 290 mila euro per eventi e concerti da novembre a gennaio

In pieno agosto, prende il via la costruzione del Natale a Napoli 2026, il programma di eventi e concerti che animeranno l’intera città nel periodo festivo.

Natale a Napoli 2026: 290 mila euro per eventi e concerti

Il Comune di Napoli ha stanziato 290 mila euro per realizzare un cartellone diffuso di musica, teatro e danza che accompagnerà la città durante le festività. Gli operatori culturali potranno presentare le proprie proposte progettuali entro il 22 settembre 2026. Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Napoli.

Il bando conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di costruire la programmazione culturale in sinergia con gli operatori e le realtà associative e imprenditoriali del territorio, valorizzandone idee, competenze e progettualità per dare vita a un’offerta diffusa e di qualità.

Le iniziative selezionate costituiranno la quinta edizione di “Altri Natali“, il format, fortemente voluto dal sindaco Manfredi, che interpreta il Natale come occasione di incontro, dialogo e contaminazione tra culture, riservando particolare attenzione all’identità mediterranea di Napoli e al mare come luogo di scambio e di relazione. Al progetto si affiancheranno due grandi eventi musicali, espressione di “Napoli Città della Musica”. La programmazione partirà l’8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, e proseguirà fino al 10 gennaio 2027.

La rassegna coinvolgerà tutte le dieci Municipalità cittadine e anche i due grandi eventi musicali saranno distribuiti tra centro e periferia. Il primo animerà, infatti, alla fine di novembre, il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, restituito alla città come “Casa della Lettura” al termine degli interventi di rifunzionalizzazione. Il secondo, inserito nelle celebrazioni del Capodanno 2027, si svolgerà in una Municipalità di periferia, contribuendo a estendere l’offerta celebrativa oltre il centro storico.

Con “Natale a Napoli 2026”, la cultura si conferma uno strumento di coesione sociale, partecipazione e apertura internazionale, in continuità con il percorso di crescita e valorizzazione che accompagnerà la città verso l’America’s Cup 2027, rafforzandone l’identità di capitale mediterranea, inclusiva e sempre più protagonista sulla scena internazionale.