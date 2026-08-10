Trenta anni dalla scomparsa di Angela Celentano. Era il 10 agosto 1996 quando Angela, che allora aveva soltanto 3 anni, scomparve da Monte Faito, a Castellammare di Stabia. Nonostante gli ormai tre decenni alle spalle le ricerche non si sono mai fermate, neanche all’estero, e la famiglia non ha mai perso la speranza di riabbracciarla.

30 anni dalla scomparsa di Angela Celentano

Nel giorno di questa dolorosa ricorrenza, i suoi cari le hanno dedicato un messaggio sui social. Chissà, potrebbe raggiungerla da qualche parte.

“Gli anni passano e possono logorare le forze, i pensieri e segnare la pelle… ma mai la speranza. Quella speranza che non fa rumore, che mantiene viva ogni possibilità e sostiene il tempo che passa. Oggi sono 30 anni senza di te. 30 anni in cui la certezza di riabbracciarti non è mai venuta meno. Non servono date per ricordarti perché non sei una ricorrenza ma ogni giorno che passa non è che un altro giorno senza di te”.

“Sei ogni giorno nei nostri cuori e nei nostri pensieri e oggi, così come dal 10 Agosto 1996, il nostro obiettivo è sempre quello di poterti raggiungere, ovunque tu sia. Potrebbe sembrare follia… Ma noi siamo ancora qui a sperare e credere che prima o poi tutto questo finirà. A presto Angela. La tua famiglia”.