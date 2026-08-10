C’è una spiaggia napoletana tra le migliori d’Europa: batte Mykonos, Ibiza e Formentera
Ago 10, 2026 - Veronica Ronza
La spiaggia di Sant’Angelo, sull’isola di Ischia, entra a far parte della classifica Migliori Spiagge d’Europa 2026, stilata da Omio, piattaforma leader nella prenotazione di viaggi in treno, autobus, aereo e traghetto. Un altro importante riconoscimento per l’intera provincia napoletana che si conferma ancora una volta tra le mete più apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo.
Ischia, la spiaggia di Sant’Angelo tra le migliori d’Europa
Lo studio avviato in occasione della stagione estiva confronta 75 destinazioni sulla base di costi, servizi e qualità dell’esperienza, considerando prezzi di lettino e ombrellone, gelato, Aperol Spritz e caffè freddo, oltre a indicatori come Bandiera Blu, temperature e popolarità.
Nel ranking europeo l’Italia si distingue diverse spiagge che dominano la Top 20 per rapporto tra convenienza e qualità dell’esperienza. Tra queste la spiaggia di Sant’Angelo di Ischia che si classifica al sesto posto tra le migliori spiagge italiane e al 18esimo della graduatoria generale. Tra le spiagge premiate anche quella di Maiori, in Costiera Amalfitana, e alcune perle del Sud Italia.
La classifica
- Platja de Ponent, Benidorm, Spagna;
- Playa de Rodas, Illas Cìes, Spagna;
- Buljarica Beach, Petrovac, Montenegro;
- Rimini Beach, Rimini, Italia;
- Trassenheide Beach, Usedom, Germania;
- Porto Selvaggio Beach, Bari, Italia;
- Cote des Basques, Biarritz, Francia;
- Punta Rata, Breia, Croazia;
- Plage des Gollandieres, Ile de Rè, Francia;
- Caminia Beach, Caminia, Italia;
- Fig Tree Bay, Protaras, Cipro;
- Mogren Beach, Budva, Montenegro;
- Gjipe Beach, Iliaz, Albania;
- Lebie Beach, Leba, Polonia;
- Cala Corsara Beach, Sardegna, Italia;
- Veleka Beach, Sinemorets, Bulgaria;
- Ghiaie Beach, Elba, Italia;
- Sant’Angelo Beach, Ischia, Italia;
- Plage de Palombaggia, Corse, Francia;
- Playa de Monsul, Almerìa, Spagna;
- Praia da Mata, Lisbona, Portogallo;
- Platja d’Aiguablava, Costa Brava, Spagna;
- Kuhlungsborn Beach, Kuhlungsborn, Germania;
- Zachodnia Radzikowo Beach, Kolozbrzeg, Polonia;
- Playa de Bolonia, Bolonia, Spagna;
- Plage de Saint Lunaire, St. Lunaire, Francia;
- Plage de l’Espiguette, Montpellier, Francia;
- Plage des Sablettes, La Seyne sur Mer, Francia;
- Passetto Beach, Ancona, Italia;
- Lori Beach, Ksamil, Albania;
- Matala Beach, Creta, Grecia;
- Falesia Beach, Albufeira, Portogalloo;
- Porthminster Beach, St. Ives, UK;
- Praia Da Rocha, Portimao, Portogallo;
- Barbati Beach, Corfù, Grecia;
- Playa de Palma, Mallorca, Spagna;
- Ambrela Beach, Pula, Croazia;
- Playa de Sotavento de Jandìa, Fuerteventura, Spagna;
- Timmendorf Beach, Timmendorf, Germania;
- Cala Agulla, Mallorca, Spagna;
- Warnemunde Beach, Warnemunde, Germania;
- Playa de La Concha, La Concha Bay, Spagna;
- Mala Beach, Cap Mala, Francia;
- Woolacombe Beach, Woolacombe, UK;
- Dubaj, Jaroslawiec, Polonia;
- Isola Bella, Sicilia, Italia;
- Zandovoort Beach, Zandovoort, Paesi Bassi;
- Maiori Beach, Costiera Amalfitana, Italia;
- Sunj Beach, Lapud, Croazia;
- Bredene Beach, Bredene, Belgio;
- Tsigrado Beach, Milos, Grecia;
- Playa de Ses Illetes, Formentera, Spagna;
- Cefalù Beach, Sicilia, Italia;
- Playa de las Americas, Tenerife, Spagna;
- La Pelosa Beach, Sardegna, Italia;
- Agia Agathi, Rodi, Grecia;
- Plage de la Gravette, Antibes, Francia;
- Binz Beach, Rugen, Germania;
- Weymouth Beach, Weymouth, UK;
- Scheviningen Beach, Den Haag, Paesi Bassi;
- Zlatni Rat, Brac, Croazia;
- Navagio, Zante, Grecia;
- Westerland, Sylt, Germania;
- Plage des Catalans, Marsiglia, Francia;
- Golden Bay, Malta;
- Reme Beach, Danimarca;
- Bamburgh Beach, Bamburgh, UK;
- Lekken Beach, Jutland, Danimarca;
- Gorleston on sea Beach, Great Yarmouth, UK;
- Norddeich, Norden, Germania;
- Cala Bassa, Ibiza, Spagna;
- Barmouth Beach, Barmouth, UK;
- Ornos Beach, Mykonos, Grecia;
- Plage du Larvotto, Monaco, Francia;
- Plage de Pampeionne, St. Tropez, Francia.