Rail Academy, torna a Napoli il corso per lavorare come capotreno: tutte le info

Entrare nel mondo del lavoro nel settore ferrovie è un obiettivo sempre più concreto per chi desidera costruire una carriera stabile in un contesto in continua evoluzione.

Proprio con questo obiettivo, Rail Academy ha aperto le iscrizioni al nuovo corso per Accompagnatore dei Treni (ADT), in programma a Napoli dal 5 ottobre 2026.

Il percorso è rivolto a chi intende acquisire le competenze necessarie per ottenere la certificazione propedeutica all’abilitazione per svolgere l’attività di accompagnamento dei treni nel sistema ferroviario europeo.

Un percorso per entrare nel settore ferroviario

L’Accompagnatore dei Treni, comunemente identificato anche come Capotreno, è una figura fondamentale per il corretto svolgimento del servizio ferroviario. Si occupa delle attività legate alla sicurezza del convoglio, dell’assistenza ai viaggiatori e dell’applicazione delle procedure operative previste dalla normativa.

Il corso proposto da Rail Academy nasce proprio per formare professionisti pronti ad affrontare questo ruolo, attraverso un percorso teorico e pratico che approfondisce tutti gli aspetti legati all’esercizio ferroviario.

Cosa prevede il corso

Il programma didattico è articolato in cinque moduli dedicati alle competenze generali, ai veicoli ferroviari, all’infrastruttura, alla circolazione dei convogli e al consolidamento delle conoscenze acquisite.

Rail Academy, il tuo treno per il mondo del lavoro

Le lezioni dureranno 28 giorni, dal lunedì al venerdì, con orario 9:00-13:00 e 14:00-18:00. La frequenza è obbligatoria e le eventuali assenze dovranno essere recuperate. Durante il percorso sono previste verifiche intermedie e finali, al termine delle quali sarà rilasciato il Certificato di Avvenuta Formazione.

Requisiti, posti disponibili e iscrizioni

Il corso si svolgerà presso la sede Rail Academy ospitata da T.N. S.p.A. – Gruppo Tiempo, al Centro Direzionale di Napoli (Isola E5, Scala A).

Sono disponibili 25 posti e le domande saranno valutate in ordine cronologico fino a esaurimento. L’avvio delle lezioni è fissato al 5 ottobre 2026, mentre sarà possibile presentare la domanda di iscrizione fino al 21 settembre 2026.

Per partecipare è necessario aver compiuto 18 anni e possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, oltre ai requisiti previsti dalla normativa per il successivo conseguimento dell’abilitazione professionale. Rail Academy offre inoltre supporto nell’organizzazione degli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale richiesti per l’accesso alla professione.

Quanto costa e come iscriversi

La quota di partecipazione è di 4.500 euro. Il costo comprende il supporto organizzativo per le visite mediche, mentre restano esclusi gli accertamenti sanitari, le eventuali lezioni di recupero, il vitto, l’alloggio e le spese di viaggio.

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda è possibile consultare il sito ufficiale alla pagina dedicata al corso per ADT Accompagnatore treno – capotreno.

In alternativa, contatta la segreteria al numero 375 5172189: il team è pronto a guidarti passo dopo passo verso l’accesso al corso e il tuo futuro professionale.

Per tutte le info sono disponibili anche le pagine social dell’azienda:

Facebook: Rail Academy

Instagram: RailAcademy

Linkedin: Rail Academy

Per raggiungere il Centro Congressi Tiempo: