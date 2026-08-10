Eclissi di Sole, spettacolo unico in Europa: osservazione gratis al Planetario in Campania

Mercoledì 12 agosto 2026 al Planetario di Caserta sarà possibile osservare lo spettacolo dell’Eclissi di Sole: l’osservazione diretta del fenomeno prevede anche la visione di una spettacolo dedicato, ad ingresso gratis per tutti.

Eclissi di Sole 2026: osservazione gratis al Planetario di Caserta

La serata del 12 agosto quest’anno darà il via ad un evento astronomico unico in tutta Europa: l’Eclissi totale di Sole, un fenomeno che si verifica raramente, soltanto quando la Luna si interpone perfettamente tra il Sole e la Terra, oscurando totalmente, per alcuni minuti, l’intero disco solare.

Un vero e proprio spettacolo nel cielo, visibile a partire dalle 19:25 circa, fino al tramonto. La massima visibilità dell’eclissi riguarderà alcune zone della Spagna mentre in Italia, e soprattutto al Sud, si potrà ammirare soltanto parzialmente. Lo spettacolo, tuttavia, se ci si prepara bene, potrebbe essere comunque suggestivo.

Per questo motivo, il Planetario di Caserta offrirà un’esperienza museale gratuita per consentire ai partecipanti di vivere al meglio lo spettacolo astronomico. I visitatori potranno partecipare all’evento in tre turni (massimo 40 posti a turno) nei seguenti orari: ore 18:00, ore 18:30 e ore 19:00. La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale del Planetario di Caserta dove si potrà selezionare il turno di proprio interesse.

L’Eclissi di Sole è prevista nelle ore che precedono il tramonto del 12 agosto. A Caserta sarà solo molto parziale e visibile con difficoltà. L’evento proposto dal Planetario sarà diviso in due momenti: prima ci sarà l’osservazione diretta del fenomeno in sicurezza (camera oscura e occhiali con filtro schermante opportuno, 2 telescopi amatoriali) poi si terrà un breve spettacolo con la simulazione dell’eclissi parziale in corso, la sua visione dallo spazio e la spiegazione scientifica del fenomeno.

Il Planetario di Caserta è un museo del Comune di Caserta. Dal 2012 è gestito dall’Associazione Temporanea di Scopo “Planetario di Caserta” costituita da tre scuole pubbliche di Caserta: ITS “Buonarroti” (capofila), IC “don Milani”, IC “Ruggiero – Terzo Circolo”.