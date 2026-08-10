Torre del Greco e la devozione all’Assunta: fede, memoria e tradizioni che attraversano il tempo

Agosto a Torre del Greco non è soltanto il mese delle ferie e del Ferragosto. È il tempo dell’attesa, preghiera e di una devozione che si rinnova di generazione in generazione attorno alla figura di Maria Assunta. Nelle case dei torresi si respira un’atmosfera particolare, fatta di campane, novene e antiche tradizioni che continuano a custodire l’identità della città.

La città rinnova la sua devozione alla Madonna Assunta

“Per noi torresi, il mese di agosto è speciale“, racconta la scrittrice e professoressa Raffaella Betrò. “Quando il caldo estivo si fa più intenso e la città rallenta i suoi ritmi operosi, la comunità ritrova una dimensione di profonda intimità spirituale attorno alla figura di Maria Assunta“

Torre del Greco attende la sua festa: dalle finestre si affacciano drappi e immagini sacre, mentre le sere d’estate si riempiono del suono delle campane e delle novene. L’Assunta è la presenza materna che veglia sulla città e unisce famiglie, generazioni e perfino quanti, per motivi di lavoro o perché vivono lontano, scelgono di tornare a Torre del Greco proprio nei giorni di Ferragosto.

Un ponte tra storia, fede e cultura popolare



Dietro la Solennità dell’Assunta si cela una storia antichissima che affonda le proprie radici nell’Oriente cristiano, con la celebrazione della Dormitio Virginis, accolta a Roma già nel VII secolo sotto Papa Sergio I. Nel tempo la ricorrenza si è intrecciata anche con le antiche Feriae Augusti, il periodo di riposo istituito dall’imperatore Augusto al termine dei lavori agricoli.

“La Chiesa – osserva la professoressa Betrò – ha saputo dare un significato nuovo a quel bisogno antico dell’uomo di ringraziare per i frutti ricevuti, trasformando il culto della Dea Madre nella venerazione della Vergine Assunta in cielo in corpo e anima, dogma proclamato nel 1950 da papa Pio XII“.

La riflessione nasce anche da un approfondito lavoro di ricerca che la scrittrice sta portando avanti attraverso fonti storiche e testimonianze locali, tra cui gli studi di Carlo Boccia.

L’Assunta: una madre vicina alla comunità

La professoressa Raffaella Betrò analizza il profondo legame tra la devozione all’Assunta e la memoria familiare: “Nel mio primo libro racconto come la devozione verso la Madonna sia legata alla memoria familiare. Io stessa conservo ricordi preziosi di mia madre, che mi ha trasmesso la bellezza delle novene – riflette la scrittrice – qui l’Assunta non è una figura lontana o astratta, ma una mamma che sale in cielo portando con sé fatiche, speranze e preghiere di una comunità distesa tra il mare e il Vesuvio“.

Un tempo le famiglie si riunivano al tramonto per recitare insieme le preghiere.

Ancora oggi quel senso di appartenenza si rinnova attraverso la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche e ai momenti processionali, segni di una fede che continua a essere vissuta come esperienza comunitaria.

I sapori del Ferragosto tra simbolo e tradizione

A Torre del Greco anche la tavola racconta la festa. Nella cultura meridionale il cibo diventa parte integrante della celebrazione religiosa, trasformandosi in un linguaggio di condivisione, memoria e identità.

Tra i piatti simbolo spiccano le tradizionali melanzane al cioccolato: “Il dolce e l’amaro che si incontrano richiamano la vita stessa, fatta di gioie e fatiche“, spiega la professoressa Raffaella Betrò, evidenziando come questa specialità rappresenti l’unione tra la fertilità della terra vesuviana e il significato spirituale della festa.

Accanto a questo dolce della tradizione, non manca sulle tavole la classica anguria, frutto simbolo dell’estate. Fresca e condivisa in famiglia o con gli amici al termine del pranzo dell’Assunta, rappresenta un momento di convivialità che, da generazioni, accompagna il Ferragosto dei torresi.

Fuochi, drappi e corallo: le espressioni della devozione torrese



La spiritualità torrese si manifesta attraverso richiami alla tradizione: “I fuochi pirotecnici non sono soltanto uno spettacolo, ma evocano la luce che vince le tenebre. I drappi bianchi e azzurri che adornano i balconi trasformano la città in una grande cattedrale a cielo aperto” riflette la professoressa.

Il corallo, simbolo identitario di Torre del Greco, trova spazio nella devozione popolare. Donare un gioiello come ex voto alla Madonna significa affidare a Maria la gratitudine di chi ha affrontato i pericoli del mare e ha trovato protezione.

Una tradizione che custodisce memoria e speranza

Se dovesse riassumere l’essenza della devozione dei torresi in una sola parola, la scrittrice Betrò sceglierebbe “rifugio“: “L’Assunta rappresenta la certezza di avere sempre un approdo sicuro, un manto materno sotto cui trovare protezione nelle difficoltà della vita“.

Tra il mare e il Vesuvio, la Solennità dell’Assunta continua così a rappresentare molto più di una festa religiosa. È un patrimonio di fede, storia, memoria e tradizioni che ogni anno rinnova il legame profondo tra Torre del Greco e la sua comunità, ricordando che, anche nei momenti più difficili, la speranza può sempre rinascere.