Che tempo farà a Ferragosto: oltre 40 gradi e sabbia in arrivo dal Sahara poi la rinfrescata

Il weekend di Ferragosto 2026 coinciderà con l’ennesima ondata di caldo opprimente che avvolgerà l’Italia intera, da Nord a Sud: stando alle previsioni meteo si toccheranno valori addirittura superiori ai 40 gradi, tra afa insopportabile e notti tropicali.

Che tempo farà a Ferragosto 2026: le previsioni meteo

Stando alle stime de Il Meteo, il culmine di questa bollente fase africana sarà raggiunto proprio tra il 15 e 16 agosto, facendosi sentire in particolar modo in alcune zone del Meridione. La Sardegna, ad esempio, toccherà i 44 gradi mentre si manterranno sui 40 gradi Foggia e Caltanissetta. Numeri vicini ai 38 gradi anche al Centro e nel resto del Sud.

Il caldo sarà accompagnato da un paesaggio tipicamente sahariano con l’arrivo di una ingente quantità di polvere di sabbia che renderà a tratti il cielo lattiginoso e color ocra. La coltre di sabbia, se da un lato tenderà a far abbassare le temperature diurne di circa 1 grado, dall’altro, intrappolando i raggi infrarossi emessi dalla superficie terrestre, impedirà la dipersione di calore, rendendo le notti ancor più afose e appiccicose.

La buona notizia è che l’ondata di Ferragosto potrebbe avere vita breve: le tendenze del Centro Meteo prevedono l’arrivo di una vera e propria svolta a partire dal 17 agosto con l’avanzata di un break temporalesco che potrebbe dare il via alla cosiddetta rinfrescata.

Un fenomeno che, soprattutto al Nord, potrebbe accompagnarsi ad eventi meteo estremi, come grandinate e nubifragi, tipici dell’incontro tra masse d’aria calda e correnti più fresche.