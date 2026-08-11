Mentre ai Campi Flegrei si fa ancora la conta dei danni e si assiste chi è stato sgomberato, sul territorio si apre un’ulteriore, urgente emergenza: quella del mercato immobiliare. A confermarlo, oltre alla denuncia ufficiale delle associazioni, arrivano anche diverse testimonianze dirette che raccontano richieste folli da parte dei proprietari delle abitazioni. In zone come Varcaturo, ad esempio, per un bilocale si arriva a domandare un canone di affitto di 1200 euro.

A lanciare l’allarme è Assocasa, il Sindacato Inquilini, secondo cui in queste ore arrivano segnalazioni di canoni che, in alcuni casi, sarebbero addirittura raddoppiati o quadruplicati rispetto ai normali valori di mercato. Un fenomeno che, se confermato su larga scala, l’associazione definisce gravissimo e inaccettabile, proprio mentre centinaia di famiglie sono costrette a cercare in fretta una nuova sistemazione dopo lo sgombero delle proprie abitazioni.

L’appello ai proprietari e i controlli della Guardia di Finanza

Assocasa ha rivolto un appello diretto ai proprietari di immobili, invitandoli a mettere a disposizione gli alloggi sfitti attraverso contratti a canone concordato, ricordando i vantaggi fiscali concreti legati alla cedolare secca al 10% e ai risparmi su imposta di registro e bollo. Il sindacato ha inoltre chiesto ai Comuni dell’area flegrea di introdurre ulteriori agevolazioni sulle aliquote Imu per chi sceglie di affittare a canone concordato, come leva per calmierare i prezzi in un momento di emergenza abitativa acuta.

Sul fronte dei controlli è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha confermato come, in collaborazione con la Guardia di Finanza, siano già state adottate misure specifiche per monitorare la situazione ed evitare quelle che ha definito odiose speculazioni economiche ai danni delle famiglie sfollate.