Madonna di Pugliano, 3 giorni di festa a Ercolano: Finizio in concerto e spettacolo di fuochi

Prende il via il 13 agosto 2026 la Festa della Madonna di Pugliano a Ercolano, regalando ben tre serate di intrattenimento a cittadini e visitatori tra spettacoli live, concerto di Gigi Finizio e fuochi di artificio.

Festa Madonna Pugliano a Ercolano: Gigi Finizio in concerto

In occasione dei festeggiamenti civili in onore di Santa Maria a Pugliano, Ercolano si prepara ad accogliere la cittadinanza con un programma pensato per unire generazioni diverse nel segno della condivisione e dell’identità del territorio.

Si parte il 13 agosto alle ore 21:30 con lo show Super Hit 80’s, un grande spettacolo multimediale con la Flashdance Live Band, dj set, videoclip e le canzoni che hanno fatto la storia degli anni ’80. Un vero e proprio viaggio nel tempo che farà cantare e divertire grandi e piccini.

Il 14 agosto alle 21:30 spazio al concerto di Gigi Finizio, una delle voci più amate della musica napoletana che si esibirà portando sul palco i suoi più grandi successi, regalando emozioni indelebili. Infine, il 15 agosto, dalle ore 23:00, il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio concluderà i festeggiamenti civili attraverso un suggestivo show pirotecnico.

L’evento fa parte della rassegna “Ercolano = Legalità + Turismo IV Edizione”, progetto incluso nel cartellone degli eventi metropolitani 2025/2026, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. La partecipazione è gratuita.