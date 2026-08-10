Caldo record poi la svolta, arriva la rinfrescata tra temporali e aria fresca: da quando

Dopo l’ondata di caldo prevista per Ferragosto, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo, la seconda metà di agosto darà il via ad una vera e propria svolta con l’arrivo di improvvisi temporali.

Meteo, dopo il caldo di Ferragosto arrivano i temporali: quando

Secondo la tendenza meteorologica, subito dopo il weekend di Ferragosto è attesa una prima svolta a livello emisferico con l’avanzata di un pericoloso break temporalesco che potrebbe far sentire i suoi effetti in Italia a partire dal 17 agosto.

La causa si lega all’accumulo termico di queste ultime settimane che ha visto le acque del mare e l’aria nei bassi strati raggiungere temperature fortemente elevate. Se questa enorme massa di calore e umidità enorme incontra correnti più fresche può generare celle temporalesche violente, con rischio grandinate e nubifragi.

Dal 17 agosto in avanti, una profonda depressione centrata sul Nord Europa potrebbe dirigersi verso il Mediterraneo, facendo arretrare l’anticiclone attraverso un fronte instabile. Lo scontro tra correnti fresche e aria calda darà vita ad un ciclone che potrebbe generare eventi meteo estremi su alcune zone del paese.

I temporali potrebbero svilupparsi in primis sulle regioni del Nord, con possibili nubifragi e grandinate. Successivamente il peggioramento si estenderà progressivamente anche al Centro e al Sud. Le perturbazioni potrebbero essere accompagnate ad un crollo delle temperature, con valori termici più in linea con le medie del periodo che regaleranno la prima vera rinfrescata generale della stagione.

Trattandosi di una proiezione a medio termine, è necessario attendere ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire le previsioni attuali.