In vacanza a Baia Domizia, 17enne trovata morta: il corpo senza vita scoperto dai genitori

Tragedia a Baia Domizia dove una ragazza di soli 17 anni è stata ritrovata morta all’interno dell’abitazione dove stava trascorrendo le vacanze con i suoi familiari.

Baia Domizia, ragazza di 17 anni trovata morta durante la vacanza

Il dramma si sarebbe consumato in via Trimoletto, nella zona di Baia Felice, dove la famiglia, residente a Napoli, aveva deciso di soggiornare in occasione delle ferie estive. A ritrovare il corpo senza vita in casa della giovane sarebbero stati proprio i suoi genitori e il fratello.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 17enne. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per dare il via agli accertamenti del caso.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la ragazza sarebbe deceduta per cause naturali anche se non è ancora chiara la dinamica del decesso. Anche i militari, dopo una rapida indagine, hanno escluso eventuali responsabilità riconducibili a terzi.

La salma è stata restituita ai genitori, in attesa del rientro a Napoli. Successivamente saranno fissati anche i funerali. La notizia ha fatto il giro del paese gettando nello sconforto l’intera cittadinanza per l’improvvisa e prematura perdita di una giovane ragazza.