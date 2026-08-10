Bonus Trasporti 2027: fino a 400 euro di conto personale: tutte le informazioni

In arrivo il Bonus Trasporti 2027: la nuova misura che prevede un bonus fino a 400 euro.

Bonus Trasporti 2027: i destinatari

Il nuovo Bonus Trasporti sarà in vigore dal 2027 fino al 2032. Il decreto per definire i dettagli è atteso entro marzo. Un bonus che si pone come un aiuto per sostenere l’aumento dei costi di trasporto, per questo a differenza degli altri anni non sarà un voucher da utilizzare una singola volta, ma sarà possibile acquistare biglietti singoli o abbonamenti attraverso un “conto” individuale.

Un ulteriore novità è la creazione di una nuova graduatoria per richiedere: si annulla la modalità classica per cui chi fa richiesta per primo ottiene i bonus fino ad esaurimento fondi. La graduatoria terrà conto di caratteristiche personali come: distanza dal luogo di lavoro/studio, proprietà di un’auto ecc, il tetto Isee è fissato a 20mila euro.

La graduatoria: gli indicatori e i punteggi

Una volta raccolte le domande sarà pubblicata la graduatoria che prevederà l’assegnazione di un punteggio singolo da 0 a 100 punti ( fino a 60 punti per il valore di isee e 40 per gli altri indicatori). In base alla posizione in graduatoria il bonus sarà diviso in tre categorie:

Chi ha ottenuto almeno 80 punti riceverà 400 euro;

Chi ha ottenuto tra 55 e 79 punti riceverà 200 euro;

Chi ha ottenuto tra 35 e 54 punti riceverà 100 euro.

Gli indicatori per la formazione della graduatoria sono tre:

Requisito economico: chi ha un Isee oltre i 20mila euro sarà escluso dalla misura; Isee sotto i 10mila euro avrà il punteggio massimo, per gli altri ci sono degli scaglioni intermedi da 45 punti (sotto i 15mila euro) e 25 punti (sopra i 15mila euro).

chi ha un Isee oltre i 20mila euro sarà escluso dalla misura; Isee sotto i 10mila euro avrà il punteggio massimo, per gli altri ci sono degli scaglioni intermedi da 45 punti (sotto i 15mila euro) e 25 punti (sopra i 15mila euro). Requisito di distanza tra la casa e il luogo di studio o lavoro : il punteggio massimo 20 punti spetta a chi supera i 30 chilometri di distanza; oltre i 10 chilometri si ottengono 10 punti, sotto quella soglia 5 punti.

: il punteggio massimo 20 punti spetta a chi supera i 30 chilometri di distanza; oltre i 10 chilometri si ottengono 10 punti, sotto quella soglia 5 punti. Altri fattori: 10 punti extra andranno a chi non possiede un’auto; altri 10 punti a chi, nel passato recente, ha avuto un abbonamento ai mezzi mensile o annuale

L’unico fattore determinante dall‘esclusione della graduatoria è l’isee, tuttavia, chi otterrà un punteggio inferiore a 35 punti non otterrà il bonus, salvo scorrimenti.

Inoltre, persone con disabilità, persone sottoposte a trattamenti sanitari continuativi che richiedono di viaggiare spesso e caregiver familiari che assistono persone con disabilità otterranno automaticamente 100 punti.