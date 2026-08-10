Calendario Serie D, Girone H 2026/27: tutte le partite della Turris
Ago 10, 2026 - Redazione Sportiva
I calciatori della Turris durante l'allenamento
È stato diffuso il calendario del Girone H di Serie D per la stagione 2026/27, che vedrà la Turris impegnata in un campionato da 34 giornate complessive, tra andata e ritorno, contro le altre 17 squadre del raggruppamento. Ecco tutte le partite dei corallini, giornata per giornata, con le rispettive date di andata e ritorno.
Le giornate di andata
- 1ª giornata (6 settembre 2026): Turris vs Martina
- 2ª giornata (13 settembre 2026): Turris vs Palmese
- 3ª giornata (16 settembre 2026): Nocerina vs Turris
- 4ª giornata (20 settembre 2026): Brindisi vs Turris
- 5ª giornata (27 settembre 2026): Turris vs Fidelis Andria
- 6ª giornata (4 ottobre 2026): Gladiator vs Turris
- 7ª giornata (11 ottobre 2026): Turris vs Manfredonia
- 8ª giornata (18 ottobre 2026): Turris vs Real Forio
- 9ª giornata (25 ottobre 2026): Real Normanna vs Turris
- 10ª giornata (1 novembre 2026): Turris vs Virtus Francavilla
- 11ª giornata (8 novembre 2026): Nardò vs Turris
- 12ª giornata (15 novembre 2026): Turris vs Francavilla
- 13ª giornata (22 novembre 2026): Ebolitana vs Turris
- 14ª giornata (29 novembre 2026): Turris vs Nocerina
- 15ª giornata (6 dicembre 2026): Bisceglie vs Turris
- 16ª giornata (13 dicembre 2026): Turris vs Melfi
- 17ª giornata (20 dicembre 2026): Turris vs Brindisi
Le giornate di ritorno
- 18ª giornata (6 gennaio 2027): Martina vs Turris
- 19ª giornata (10 gennaio 2027): Palmese vs Turris
- 20ª giornata (17 gennaio 2027): Turris vs Nocerina
- 21ª giornata (24 gennaio 2027): Turris vs Brindisi
- 22ª giornata (31 gennaio 2027): Fidelis Andria vs Turris
- 23ª giornata (7 febbraio 2027): Turris vs Gladiator
- 24ª giornata (14 febbraio 2027): Manfredonia vs Turris
- 25ª giornata (21 febbraio 2027): Real Forio vs Turris
- 26ª giornata (28 febbraio 2027): Turris vs Real Normanna
- 27ª giornata (14 marzo 2027): Virtus Francavilla vs Turris
- 28ª giornata (21 marzo 2027): Turris vs Nardò
- 29ª giornata (25 marzo 2027): Francavilla vs Turris
- 30ª giornata (4 aprile 2027): Turris vs Ebolitana
- 31ª giornata (11 aprile 2027): Nocerina vs Turris
- 32ª giornata (18 aprile 2027): Turris vs Bisceglie
- 33ª giornata (25 aprile 2027): Melfi vs Turris
- 34ª giornata (2 maggio 2027): Brindisi vs Turris