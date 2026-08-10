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Calendario Serie D, Girone H 2026/27: tutte le partite della Turris

Ago 10, 2026 - Redazione Sportiva

I calciatori della Turris durante l'allenamento

È stato diffuso il calendario del Girone H di Serie D per la stagione 2026/27, che vedrà la Turris impegnata in un campionato da 34 giornate complessive, tra andata e ritorno, contro le altre 17 squadre del raggruppamento. Ecco tutte le partite dei corallini, giornata per giornata, con le rispettive date di andata e ritorno.

Le giornate di andata

  • 1ª giornata (6 settembre 2026): Turris vs Martina
  • 2ª giornata (13 settembre 2026): Turris vs Palmese
  • 3ª giornata (16 settembre 2026): Nocerina vs Turris
  • 4ª giornata (20 settembre 2026): Brindisi vs Turris
  • 5ª giornata (27 settembre 2026): Turris vs Fidelis Andria
  • 6ª giornata (4 ottobre 2026): Gladiator vs Turris
  • 7ª giornata (11 ottobre 2026): Turris vs Manfredonia
  • 8ª giornata (18 ottobre 2026): Turris vs Real Forio
  • 9ª giornata (25 ottobre 2026): Real Normanna vs Turris
  • 10ª giornata (1 novembre 2026): Turris vs Virtus Francavilla
  • 11ª giornata (8 novembre 2026): Nardò vs Turris
  • 12ª giornata (15 novembre 2026): Turris vs Francavilla
  • 13ª giornata (22 novembre 2026): Ebolitana vs Turris
  • 14ª giornata (29 novembre 2026): Turris vs Nocerina
  • 15ª giornata (6 dicembre 2026): Bisceglie vs Turris
  • 16ª giornata (13 dicembre 2026): Turris vs Melfi
  • 17ª giornata (20 dicembre 2026): Turris vs Brindisi

Le giornate di ritorno

  • 18ª giornata (6 gennaio 2027): Martina vs Turris
  • 19ª giornata (10 gennaio 2027): Palmese vs Turris
  • 20ª giornata (17 gennaio 2027): Turris vs Nocerina
  • 21ª giornata (24 gennaio 2027): Turris vs Brindisi
  • 22ª giornata (31 gennaio 2027): Fidelis Andria vs Turris
  • 23ª giornata (7 febbraio 2027): Turris vs Gladiator
  • 24ª giornata (14 febbraio 2027): Manfredonia vs Turris
  • 25ª giornata (21 febbraio 2027): Real Forio vs Turris
  • 26ª giornata (28 febbraio 2027): Turris vs Real Normanna
  • 27ª giornata (14 marzo 2027): Virtus Francavilla vs Turris
  • 28ª giornata (21 marzo 2027): Turris vs Nardò
  • 29ª giornata (25 marzo 2027): Francavilla vs Turris
  • 30ª giornata (4 aprile 2027): Turris vs Ebolitana
  • 31ª giornata (11 aprile 2027): Nocerina vs Turris
  • 32ª giornata (18 aprile 2027): Turris vs Bisceglie
  • 33ª giornata (25 aprile 2027): Melfi vs Turris
  • 34ª giornata (2 maggio 2027): Brindisi vs Turris
Serie D Girone H 2026:27Download

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Turris Calcio
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Redazione Sportiva
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