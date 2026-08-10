Concerto di Ferragosto all’alba sulla terrazza più bella di Napoli: ingresso e navetta gratis

Torna Note Incantate, il concerto di Ferragosto all’alba sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo che, a partire dalle 5:00 del mattino, aprirà le celebrazioni del 15 agosto a Napoli. La partecipazione è gratuita così come le navette messe a disposizione per i partecipanti.

Concerto di Ferragosto all’alba a Posillipo: l’evento gratis a Napoli

Il concerto, sostenuto e promosso dall’Assessorato comunale al Turismo, fortemente voluto dall’assessora Teresa Armato, si svolgerà su una delle terrazze panoramiche più belle della città, con vista sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli.

Cittadini e turisti potranno raggiungere la terrazza di Sant’Antonio a Posillipo usufruendo di ben due navette in partenza alle ore 4:00 da Piazza Municipio e dal Parcheggio Brin (via Benedetto Brin, 100). Sia il concerto che la navetta sono gratuiti previa prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. Il link per le prenotazioni è attivo da oggi, lunedì 10 agosto.

Quest’anno il concerto sarà diviso in due momenti. L’apertura è affidata a Mario Maglione, accompagnato alla chitarra da Michele Cordova. Proseguirà Veronica Simioli con Dalavier Napolitano (sax soprano), Emidio Ausiello (suggestioni percussive: suoni e colori della terra) e Ermanno Romano (chitarra classica).

“Il concerto di Ferragosto all’alba è uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva dell’Assessorato, inserito nel progetto Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Un’esperienza straordinaria che piace tanto ai cittadini ma anche ai turisti: vedere il sole sorgere con una colonna sonora composta dalle arie più famose della canzone classica napoletana è un’emozione incredibile e meravigliosa” – ha dichiarato l’assessora Armato.

“Tra i turisti in platea, lo scorso anno c’erano ragazze e ragazzi giovanissimi in arrivo dall’Irlanda. Dopo due anni di successo, con una platea in sold out, quest’anno abbiamo voluto aggiungere un tocco in più, omaggiando Napoli e la sua musica con due voci, una maschile e una femminile, Mario Maglione e Veronica Simioli, che sono l’incontro tra due generazioni, a testimonianza di quanto il nostro immenso patrimonio venga salvaguardato, valorizzato e divulgato attraverso il tempo“.