Fuochi di Ferragosto in Campania tra i più spettacolari d’Italia: a che ora e dove vederli

Il weekend di Ferragosto 2026 in Campania offre l’occasione a cittadini e visitatori di ammirare meravigliosi spettacoli di fuochi d’artificio, tra i più belli d’Italia, su alcuni dei tratti costieri più suggestivi della Regione.

Fuochi di Ferragosto 2026 in Campania: dove vederli

Gli spettacoli pirotecnici più rinomati, che ogni anno continuano ad attrarre milioni di visitatori, sono quelli che illuminano la serata del 15 agosto in Costiera Amalfitana, in particolare quelli visibili da Maiori e Positano.

A Maiori il Ferragosto coincide con la Festa dell’Assunta e con la tradizionale processione della Madonna portata in corteo verso la Collegiata di Santa Maria a Mare. Alle 23:00, direttamente dal lungomare, sarà possibile assistere alla meraviglia dei fuochi d’artificio sul mare.

A Positano, lo show di fuochi dal mare, avrà inizio a partire dalla mezzanotte e sarà visibile in particolare dalla Spiaggia Grande o dalle terrazze panoramiche del borgo. Diversi turisti e visitatori sono soliti ammirare lo spettacolo direttamente dal mare, usufruendo dei tour in barca disponibili.

Anche ad Ischia il Ferragosto viene celebrato con l’esplosione di coloratissimi fuochi in alcuni punti dell’isola. Altra imperdibile tappa per ammirare lo show è Santa Maria di Castellabate in programma a mezzanotte e visibile perfettamente dal lungomare.

Si tratta di iniziative ad ingresso libero e gratuito. Diversi ristoranti e locali organizzano per la serata eventi dedicati con spettacoli di fuochi a pagamento.