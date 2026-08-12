Ferragosto a Napoli, trasporti ancora più da incubo: ulteriormente diminuite le corse

Ci pensa ANM a ricordarci che al peggio non c’è mai fine. Nel fine settimane di Ferragosto il numero di corse del trasporto pubblico sarà ulteriormente diminuito, e ciò nonostante la presunta presenza record di turisti sbandierata dalla propaganda dell’amministrazione comunale (i commercianti giurano di non averlo proprio visto questo pienone). Come vogliamo farli spostare dunque questi visitatori, centinaia di migliaia sulla carta? Senza dimenticare i napoletani stessi che resteranno in città: i dati ci dicono che quasi il 50% degli non si è potuto permettere di andare in villeggiatura.

Gli orari dei trasporti per Ferragosto a Napoli

Adesso veniamo alle cifre del disastro. Dal 7 agosto al 3 settembre, sulla Linea 1 della metropolitana sono sospesi i prolungamenti notturni del venerdì e del sabato: il servizio viaggerà a orario ordinario per tutta la settimana, con ultima corsa alle 23:00 da Centro Direzionale verso Piscinola e alle 22:36 da Colli Aminei verso Centro Direzionale. Restano inoltre chiuse fino al 13 settembre le stazioni di Piscinola-Scampia, Chiaiano e Frullone, servite da navette bus sostitutive.

Ancora più stringente la riduzione sulla Linea 6: dal 10 al 23 agosto, quindi anche nel weekend di Ferragosto, la chiusura anticipa nettamente, con ultima corsa fissata alle 13:50 sia da Mostra verso Municipio sia da Municipio verso Mostra. Chi conta su questa linea per gli spostamenti pomeridiani o serali dovrà quindi individuare in anticipo un percorso alternativo.

Linea 2 e funicolari: le chiusure da tenere a mente

Sulla Linea 2 proseguono i lavori a scaglioni: la stazione di Napoli Montesanto resta chiusa al servizio viaggiatori fino al 19 agosto, quindi per l’intero weekend di Ferragosto, mentre dal 20 agosto toccherà a Piazza Amedeo. Durante le rispettive chiusure, i treni transitano senza fermarsi nelle stazioni interessate.

Sul fronte funicolari, la situazione più delicata riguarda Montesanto, ferma da maggio per la revisione ventennale dell’impianto, con una navetta sostitutiva attiva tra piazza Vanvitelli, corso Vittorio Emanuele, piazza Dante e piazza Matteotti. Chiusa fino al 31 agosto anche la funicolare di Mergellina, sostituita dalla navetta 621; regolare invece il servizio sulle altre funicolari cittadine, un’alternativa utile per collegare il centro alla collina del Vomero.

Le alternative e il resto della rete regionale

Per chi deve raggiungere Piazza Amedeo durante la chiusura della stazione, ANM consiglia la Linea 1 fino a Vanvitelli e poi la funicolare di Chiaia fino a Parco Margherita, oppure le linee bus 128 e 151. Bus e tram cittadini seguono intanto l’orario estivo per l’intero periodo.

Chi si muove anche fuori città deve considerare le modifiche di EAV: la Linea 7 Soccavo-Monte Sant’Angelo è sospesa dal 3 al 31 agosto, mentre la Metrocampania Nordest Piscinola-Aversa mantiene corse ogni 30 minuti tutti i giorni. La Circumvesuviana conferma il programma estivo fino al 13 settembre, mentre dal 1° agosto è cambiato anche l’orario della Cumana.