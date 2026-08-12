A 34 anni tenta di togliersi la vita negli Scavi di Ercolano: ricoverato al Maresca di Torre

Attimi di panico negli scavi archeologici di Ercolano dove un uomo di 34 anni avrebbe tentato di togliersi la vita, lanciandosi da un’altezza di 30 metri: tempestivo l’intervento dei carabinieri della locale tenenza che hanno salvato il giovane.

Tenta di togliersi la vita agli Scavi di Ercolano: salvato

Un salvataggio seguito ad una lunga trattativa, durata all’incirca quattro ore, dall’una alle cinque di questa notte. Il 34enne era deciso a gettarsi dalle rovine ercolanesi per mettere fine alla sua vita ma, dopo aver ascoltato i militari e i negoziatori, avrebbe desistito.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che, constatando il grave stato d’agitazione psicofisica dell’uomo, hanno deciso di accompagnarlo in ospedale dopo aver fornito i primi soccorsi. Stando a quanto reso noto dall’Ansa il 34enne si trova attualmente al Maresca di Torre del Greco per una serie di accertamenti.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania