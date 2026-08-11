Concerto di Ferragosto ad Amalfi: uno spettacolare show ad ingresso gratis per tutti

Il 15 agosto 2026, alle ore 21:30, Amalfi darà il via al grande Concerto di Ferragosto con il That’s Napoli Live Show, uno spettacolare show che animerà la nuova Piazza Municipio. L’appuntamento, a ingresso gratuito, rientra nel cartellone dell’Amalfi Summer Fest, la prestigiosa rassegna di eventi promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano.

Concerto di Ferragosto 2026 ad Amalfi: l’ingresso è gratis

La magia della musica partenopea incontra l’energia del pop e del rock internazionale con il That’s Napoli Live Show, diretto dal celebre maestro Carlo Morelli. Un successo travolgente e consolidato, che sta infiammando i teatri e le piazze d’Italia tappa dopo tappa, conquistando il pubblico di ogni età.

Il That’s Napoli Live Show si presenta ad Amalfi forte di una straordinaria popolarità, amplificata da una community digital in costante crescita che vanta ormai migliaia di followers sui social, testimoni entusiasti di un’energia contagiosa che dal vivo sa trasformarsi in una magia collettiva.

“I primi appuntamenti della rassegna Amalfi Summer Fest hanno riscosso un gran successo di pubblico e siamo davvero molto soddisfatti della risposta positiva che stiamo ricevendo. La nuova Piazza Municipio, poi, sta mostrando tutto il suo potenziale quale contenitore di eventi di grande richiamo” – ha dichiarato il Sindaco Daniele Milano.

Nato nel 2008 da un’intuizione del Maestro Carlo Morelli, il That’s Napoli Live Show non è solo un coro, ma una fucina di giovani talenti e un simbolo di rinascita culturale che fonde sapientemente le storiche melodie partenopee con hit mondiali, creando mash-up contemporanei capaci di unire generazioni diverse. Un progetto che porta con sé l’esperienza internazionale del Maestro Morelli, già protagonista di prestigiose produzioni televisive e teatrali in tutto il mondo.

Proprio in vista dell’imminente spettacolo, l’Assessore agli Eventi Enza Cobalto, curatrice della rassegna ha commentato: “L’appuntamento con lo spettacolo di Ferragosto è sicuramente fra i più attesi del nostro calendario. Ogni anno, con il massimo impegno, cerchiamo di offrire al pubblico uno spettacolo che sappia coinvolgere e appassionare, garantendo sempre una proposta artistica qualitativamente alta e di grande impatto emotivo”.

Ad accompagnare le voci straordinarie dei soprani, mezzosoprani, tenori e bassi del coro, saranno i musicisti Enrico Sforza (tastiere), Alessandro Carpentieri (chitarra), Dario Spinelli (basso) e Mauro D’Ambrosio (batteria), per una notte di pura magia e ritmo nel cuore pulsante di Amalfi.



