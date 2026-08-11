Neonata di 10 giorni sequestrata in Campania: la nonna la stava portando in Romania

Si trovava in auto con la nonna che, dopo averla rapita con l’aiuto di altri familiari, la stava portando in Romania. Una bambina di 10 mesi era stata sequestrata a Marcianise, in provincia di Caserta, da alcuni componenti della famiglia. La Polizia l’ha ritrovata in autostrada vicino Firenze, su un veicolo diretto in Romania.

Ritrovata la neonata di 10 giorni sequestrata dalla nonna

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha ritrovato la neonata rumena di soli 10 giorni che, la sera precedente, era stata sottratta nella provincia di Caserta ad alcuni familiari. Subito dopo l’accaduto la Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza Marcianise, ha avviato una serrata attività investigativa che ha consentito di individuare l’autovettura utilizzata per il sequestro della minore.

L’auto diretta verso la Romania

Il veicolo, diretto in Romania, è stato successivamente localizzato e fermato sull’autostrada nei pressi di Firenze, grazie alla collaborazione della Squadra Mobile di Caserta con quella Firenze e la Polizia Stradale di Firenze. All’interno dell’autovettura, insieme alla neonata, affidata ai servizi sociali, c’era la nonna, di nazionalità rumena, che già sottoposta agli arresti domiciliari è stata arrestata in flagranza di reato per evasione e denunciata per sottrazione di incapace.